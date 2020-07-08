美國明年7月退WHO　外交部：續密切注意後續發展

▲美國政府正式啟動退出WHO程序。美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦政府正式啟動WHO的退會程序，已提交「1年倒數」的官方通知函，WHO會員資格預計將於2021年7月6日正式終止。對此，外交部表示，會繼續密切注意後續情勢發展。

美國總統川普過去曾嚴詞抨擊世界衛生組織對2019新冠肺炎疫情的因應方式不當，包括世衛偏袒中國和忽視2019冠狀病毒人際傳播的早期跡象，並揚言中止美國每年捐助世衛的4億美元鉅款和退出世衛組織。如今，美國已正式告知聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），美國將退出世界衛生組織，並於明年7月6日生效。依據美國1948年加入世界衛生組織所設定的條件，美國要退出世衛必須提前1年通知，並結清剩下約2億的財務義務。

外交部發言人歐江安指出，參與WHO一直是我國全體國人的熱切期盼，也是政府推動參與國際組織的重點目標，不會改變。近來新冠肺炎疫情肆虐全球，更加凸顯全球防疫合作不容任何缺口的重要性，我國成功的防疫經驗，已使國際社會瞭解將臺灣納入全球公衛體系的必要性及急迫性。

歐江安說，上半年我國「世界衛生大會」(WHA)推案所獲國際的支持聲量大幅成長，為歷年來最高；除美國持續大力支持之外，也有越來越多的理念相近國家以多元方式表達對臺灣的支持，為我案增添前進的動能。

「現階段，外交部將繼續加強與美國、其他理念相近國家及友邦合作，全力爭取更多國際友人認同並支持我案的訴求。」歐江安表示，外交部會繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，依據國際情勢的變化，與衛福部等相關部會共同研議最符合我國利益的推案目標及策略。