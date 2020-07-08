　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國明年7月退WHO　外交部：續密切注意後續發展

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府正式啟動退出WHO程序。美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦政府正式啟動WHO的退會程序，已提交「1年倒數」的官方通知函，WHO會員資格預計將於2021年7月6日正式終止。對此，外交部表示，會繼續密切注意後續情勢發展。

美國總統川普過去曾嚴詞抨擊世界衛生組織對2019新冠肺炎疫情的因應方式不當，包括世衛偏袒中國和忽視2019冠狀病毒人際傳播的早期跡象，並揚言中止美國每年捐助世衛的4億美元鉅款和退出世衛組織。如今，美國已正式告知聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），美國將退出世界衛生組織，並於明年7月6日生效。依據美國1948年加入世界衛生組織所設定的條件，美國要退出世衛必須提前1年通知，並結清剩下約2億的財務義務。

外交部發言人歐江安指出，參與WHO一直是我國全體國人的熱切期盼，也是政府推動參與國際組織的重點目標，不會改變。近來新冠肺炎疫情肆虐全球，更加凸顯全球防疫合作不容任何缺口的重要性，我國成功的防疫經驗，已使國際社會瞭解將臺灣納入全球公衛體系的必要性及急迫性。

歐江安說，上半年我國「世界衛生大會」(WHA)推案所獲國際的支持聲量大幅成長，為歷年來最高；除美國持續大力支持之外，也有越來越多的理念相近國家以多元方式表達對臺灣的支持，為我案增添前進的動能。

「現階段，外交部將繼續加強與美國、其他理念相近國家及友邦合作，全力爭取更多國際友人認同並支持我案的訴求。」歐江安表示，外交部會繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，依據國際情勢的變化，與衛福部等相關部會共同研議最符合我國利益的推案目標及策略。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都看漲...可買威力彩搏翻身
安以軒被熱飲燙到！紙袋一拿就破「熱茶燙孕肚」　麥當勞回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大巨蛋停工5年…最快明年底完工　王世堅：這就是柯P魔術

美國明年7月退WHO　外交部：續密切注意後續發展

賴清德參訪桃園研華物聯網園區　允諾協助推動「先進智慧醫療特區」

高雄議會陷分裂　江啟臣：保不住議長我沒臉當黨主席

蔡英文被批不知檢討　民進黨拿《經濟學人》文章「笨蛋馬英九」反擊

葛特曼「騙子案」新進展！柯文哲明10:00親赴北檢發表聲明

民進黨拿「馬王政爭」反擊馬英九：你才是不檢討自己代表人物

萬安演習14日下午1:30至2:00時登場　國防部：不實施人車管制避免群聚

吳怡農指漢光演習是表演需求　羅智強：就是蔡英文要看的

快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　駕駛員下場曝光

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

大巨蛋停工5年…最快明年底完工　王世堅：這就是柯P魔術

美國明年7月退WHO　外交部：續密切注意後續發展

賴清德參訪桃園研華物聯網園區　允諾協助推動「先進智慧醫療特區」

高雄議會陷分裂　江啟臣：保不住議長我沒臉當黨主席

蔡英文被批不知檢討　民進黨拿《經濟學人》文章「笨蛋馬英九」反擊

葛特曼「騙子案」新進展！柯文哲明10:00親赴北檢發表聲明

民進黨拿「馬王政爭」反擊馬英九：你才是不檢討自己代表人物

萬安演習14日下午1:30至2:00時登場　國防部：不實施人車管制避免群聚

吳怡農指漢光演習是表演需求　羅智強：就是蔡英文要看的

快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　駕駛員下場曝光

只想耍廢！上班最愛「裝忙偷懶」星座Top4揭曉...做到及格就好

文青們開喝！「藍瓶咖啡」出啤酒　清爽果香好夏天，超美玻璃瓶一定要留

獨／不捨母獨自照顧百隻浪浪！　勇兔揪哥姊砸7位數建「6百坪狗園」

共好盃確定採「報名制」　各隊打不打17日決定

南韓「元祖網紅」留遺言：請撫慰我的冤魂　CCTV拍到他從20樓跳下

中職／樂天桃猿1分險勝　中斷兄弟5連勝拖住封王腳步

鄧紫棋飆高音「震碎玻璃杯」！　本人也嚇傻…網笑翻：傳說中的好聽到爆？

三倍券官網原本稱「可買高鐵回數票」　昨天竟悄悄改掉了

不斷更新／統一潘威倫技壓江國豪　7局7比1富邦

街訪一半...意外捕獲《超偶2》歌手！消失10年近況曝光

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　駕駛員下場曝光

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

還原「裝冷氣」政見始末！知情人士酸李眉蓁「韓國瑜2.0」

柯文哲再轟三倍券「收買人心」

港版國安法可管台灣　蔡英文：不排除反制

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

陸戰隊操舟意外是因為海象？王世堅認同

中國醫藥大學改名？前校長黃榮村這麼說

蘇冷氣政策「驚人電費」曝光　他酸：人家只說裝冷氣又沒說可以吹

韓國瑜不當市長賺更多　持百張生技股王月再賺1845萬

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

林為洲：川普都不能叫大法官去白宮

柯文哲轟三倍券沒用...丁怡銘用三格漫畫回擊：他加碼6億！

國民黨：蔡英文破壞憲政分際應向國人道歉

更多熱門

相關新聞

批美退WHO　趙立堅：世衛不可或缺

批美退WHO　趙立堅：世衛不可或缺

在多次抨擊世界衛生組織（WHO）防疫不利、靠向中國後，美國總統川普正式通知聯合國，啟動退出WHO程序。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅形容，這是美國奉行單邊主義、退群毀約的又一例證。

反制美西藏旅行對等法　陸再出手

反制美西藏旅行對等法　陸再出手

川普：對我有幫助的話願再見金正恩

川普：對我有幫助的話願再見金正恩

川普遭姪女爆料SAT付錢找代考

川普遭姪女爆料SAT付錢找代考

川普聲明退出WHO　國民黨：有無爭取加入國際組織的備案？

川普聲明退出WHO　國民黨：有無爭取加入國際組織的備案？

關鍵字：

外交部歐江安川普WHO

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

即／美國正式退出世界衛生組織

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

澎湖海鮮六菜1540元　份量少又貴

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面