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年查獲私菸2,000萬包　北區國稅局籲民眾「拒絕私菸．全民護廉」

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▲北區國稅局籲全民拒絕私菸，打擊不法。（圖／北區國稅局提供）　　

▲北區國稅局舉辦「拒絕私菸．全民護廉」防制菸品稅捐逃漏暨反貪宣導活動。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內去（2019）年成功查獲高達2,000萬包私菸，其中桃園查獲數量達193萬包；為有效打擊不法份子覬覦私菸暴利的市場誘因，北區國稅局8日於該局廣場舉辦「拒絕私菸．全民護廉」防制菸品稅捐逃漏暨反貪宣導活動，展現政府機關的廉能與執行力，守護國人的健康安全。

北區國稅局局長王绣忠表示，「拒絕私菸．全民護廉」活動，是希望民眾不要購、賣來歷不明的私菸，因為這些菸品並未經過政府的把關，無法確定菸草及添加物是否會危害人體，同時也會逃漏稅收造成財政不健全。▲北區國稅局籲全民拒絕私菸，打擊不法。（圖／北區國稅局提供）　　

▲▼北區國稅局舉辦「拒絕私菸．全民護廉」防制菸品稅捐逃漏暨反貪宣導活動。（圖／北區國稅局提供）
▲北區國稅局籲全民拒絕私菸，打擊不法。（圖／北區國稅局提供）　　

其次是「全民護廉」，近年來，政府除大力推動廉能政策外，更希望藉由社會參與，讓民眾直接參與政府機關的廉能事務，深入各界倡議反貪腐，活動中表揚全國國稅局的廉政志工，就是要廣邀民眾加入廉政志工，親身感受國稅局政策透明及清廉度，並與國稅局站在第一線齊心服務納稅人，協助誠信報稅，監督廉能施政，共創社會廉潔風氣。

出席活動的市長鄭文燦指出，菸捐及稅捐是政府部門相當重要的財政收入來源，在菸酒稅法及相關條例頒布實施以後，菸品稅收運用於補助全民健康保險、長照服務、反菸健康宣導等，並未挪為他用，對於提升國人健康品質具相當助益。

因此，合法課稅的菸品，在相關部門的嚴格品質把關下，對國人健康較有保障，倘若是在夜市、檳榔攤或其他私人販售通路等非正式部門流通，或來源不明的走私水貨充斥市面，將造成國人健康更大的危害。另外，私菸流通市面，也代表菸品稅捐逃漏價差具有一定的市場誘因，政府部門查緝工作勢必不可避免，查緝工作的辛勞也應該受到肯定。

法務部廉政署長鄭銘謙表示，「拒絕私菸．全民護廉」活動，透過廉政志工齊聚一堂分享績優服務的經驗談，讓大家都能了解廉政宣導訪查、教育訓練等志工服務項目的多樣性，並能充分發揮廉政志工「接地氣」的特色，深入村里、學校等基層單位，讓民眾感受到政府對廉政的重視與落實情形。

包括財政部政風處長歐建志、財政部賦稅署副署長李怡慧、桃園地檢署主任檢察官陳建良、市府政風處長鄧雅文、地稅局長姚世昌、財政局副局長蔡美淑、桃園區長陳玉明等均一同出席活動。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯
 

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