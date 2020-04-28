報稅季來了　北區國稅局：今年新增同婚配偶報稅等新措施

▲北區國稅局局長王绣忠(中)表示，今年報稅新增多項新規定和新措施。（圖／北區國稅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

報稅季來了！北區國稅局局長王绣忠28日表示，政府去年5月24日起實施同性伴侶可登記結婚，今年為同婚配偶申報所得稅第一年，同婚配偶可選擇個人或合併其一報稅，明年起報稅一律採合併報稅方式。市府民政局指出，去年5月到12月共290對同婚伴侶完成配偶登記。

▲北區國稅局表示，今年報稅新增多項新規定和新措施，請民眾留意。（圖／北區國稅局提供）



北區國稅局亦表示，2020年申報2019年度綜合所得稅時，今年亦有多項新措施，籲請納稅義務人注意該些新規定及新措施，包括：薪資所得減除金額計算二擇一、新增「長期照顧特別扣除額」項目、個人投資新創事業公司符合規定者，得就投資金額50%限度內自綜合所得總額中減除、2019年度每人基本生活所需費用提高為175,000元等，同性婚姻報稅，結婚登記當年度可選擇分開或合併申報…等。

該局指出，個人綜合所得稅申報即將於5月起展開，為便利民眾申報綜合所得稅，對於符合一定條件的納稅義務人，今年仍提供稅額試算服務；然今年申報期間配合政府防疫措施，請儘量自行網路申報或線上回復確認稅額試算完成申報，不只快速、方便，又不用到國稅局申報，避免群聚風險，請大家一起使用網路申報，健康又安全！

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