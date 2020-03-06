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北區國稅局5月報稅　特別規劃電話諮詢秘書新制

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▲北區國稅局5月報稅，今年特別規劃電話諮詢秘書新制。（圖／北區國稅局提供）

▲北區國稅局5月報稅，今年特別規劃電話諮詢秘書新制。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有感疫情仍未消退，北區國稅局表示，今年5月報稅，特別規劃電話諮詢秘書新制，即在各分局、稽徵所、服務處增設免費服務專線，民眾在家上網如遇申報問題，可撥打電話0800-000-321詢問，該局服務同仁即可進行線上輔導申報及解答稅務問題，讓納稅人能在家安全又正確的完成申報。

該局指稱，因應新冠肺炎疫情，今年綜合所得稅申報特別依各分局、稽徵所及服務處之環境，因地制宜進行規劃，確保納稅人的安全，該局申報環境的規劃，將視疫情消長，以採取戶外收件、管控申報人數、配合線上取號作業，進行分區分流申報為原則，採取下列方式，第一、線上取號分散人潮：該局各單位除金門、馬祖外，均設有線上取號服務，民眾可利用手機或電腦透過該局網站辦理線上預約，於預估叫號時間前至申報現場辦理報到，減少排隊等候時間及避免人潮擁擠。

第二、動線進出徹底分流：設置戶外等待及申報收件專區、健保卡註冊服務專區、民眾查調申報等候區、稅額試算確認區，儘可能讓納稅人無須進入室內即完成申報；在室內申報輔導教室，將採取人數管控、寬密度規劃等措施，讓人流分散，並配合移動式電視螢幕，提醒叫號進度及等待人數，以避免過多申報人潮在密閉空間申報而有安全疑慮。

還有，申報場域進行安全措施、廣推行動申報服務；該局呼籲，在防疫優先安全為上的政策下，網路申報及稅額試算服務是最佳申報方式，請納稅人多多配合；另外提醒以往習慣委託家中退休長輩報稅的年輕人，配合該局規劃的防疫報稅作法，自主完成網路申報，以避免長輩外出搭車至國稅局申報，而擔心老人家的安全。

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