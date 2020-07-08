沙脆甜！1200度熟成「花蓮大西瓜」　全台最好吃原因曝光

▲花蓮是台灣最大的西瓜產區，品質又沙、又甜、又脆，特別碩大甜美。（圖／花蓮縣政府提供）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日來吃大西瓜，清涼解渴又消暑！相較於西部的西瓜熟成期僅需40天左右，花蓮大西瓜從結締到熟成，過程需要1200度左右的溫度，如果每天均溫20度，就要60天的育成，因此栽種出來的品質又沙又甜又脆。現在只要上網選購，就能享用到從花蓮產地新鮮直送的大西瓜，在家品嚐清爽脆甜的濃郁好滋味。

花蓮是台灣最大的西瓜產區，從玉里、瑞穗、鳳林到壽豐等地，都能看到大西瓜甜美的身影，由於秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流沖刷帶來豐沛養分，大西瓜種在這片排水良好的河床砂礫地上，品質好且碩大甜美。而除了切開直接大口吃，入菜做西瓜大餐、榨成西瓜汁在飯後飲用都很不錯，也能做為伴手禮送給親朋好友大方又霸氣。

▲夏天來點清涼料理，把西瓜入菜，吃起來爽口消暑。（圖／花蓮縣政府提供）

▲西瓜作為伴手禮餽贈親朋好友，超級霸氣。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮大西瓜品質優良，甜美又多汁，常常見到花蓮的小瓜還在成長時，西部、北部竟已掛出「花蓮大西瓜」的招牌，足見花蓮大西瓜在消費者心中的地位。為維護花蓮大西瓜的消費口碑，縣府著手申請「花蓮大西瓜」的產地團體商標，協助農會跟農民共同行銷，讓大家能夠清楚識別。

不過憂心疫情衝擊買氣，縣府於產季前一個月主動出擊，集結各農會一起打團體戰，縣府農業處團隊不僅走訪主要產地，向農會與農友們採集關於西瓜的生產故事，更運用電商、廣播、電視購物等多元行銷通路，向消費大眾強力推銷花蓮大西瓜，同時開拓農產宅經濟。

▲現在直接上網購買，就能感受產地新鮮直送的正港花蓮大西瓜。（圖／翻攝自花蓮鮮送官網）

把握產季享用全台最好吃的花蓮大西瓜，只要透過網路搜尋「花蓮鮮送」或「花蓮大西瓜」關鍵字，就能經由農會與農友的網站如鳳林花蓮平大西瓜、玉里阿強西瓜、瓜田樹下、果艷西瓜、豪美好西瓜、玉里黑女婿大西瓜等直接選購，鮮甜大西瓜將從產地直送到家，消費者不用出門、不用自己辛苦扛，輕鬆感受花蓮大西瓜1200度熟成的魅力。