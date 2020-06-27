路邊攤買3顆水蜜桃！她結完帳「越想越不對勁」　傻問：我被詐了？

▲水蜜桃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每年6至8月是台灣水蜜桃的產季，其中又以桃園市復興區的拉拉山水蜜桃最有名。一名女網友近日在路邊買了3顆水蜜桃，但從結帳的過程到回家後，都讓她覺得有些不對勁，懷疑自己是否是被騙了。貼文一出，掀起網友一陣熱議。

「抱怨我以後不要自己買水果了。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前出捷運站時，看到路邊有攤販在賣水果，於是就走近看一下水蜜桃的價格。

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攤販一開始跟原PO報價，水蜜桃一斤是580元，若一次買8顆就算一斤520元就好。女網友隨後表示只想買3顆，對方就說這樣是410元。原PO接著付了1010元，照理來說應該要拿回600元，但她最後卻只拿到300元。

原PO邊走邊想，越覺得不對勁，趕緊回頭問攤販「你剛說這樣多少？」對方下秒則回是710元，原PO也沒多想就離開了。她指出，雖然水蜜桃味道的確很香甜，但朋友們都搖頭直呼她根本是被拐了，「我是被詐了嗎？」

▲3顆花了710元。（圖／翻攝自爆怨公社）

文章貼上網後，網友們紛紛直喊扯，「是仙桃喔，那麼貴」、「路邊的水蜜桃不要買啊」、「你也太不計較」、「如果結帳馬上變天價，我會說我不買了」、「這麼天價我一定說不買了」、「市面上大多都是進口混充本土的在賣」、「這一看就知道是進口的」。

雖然另有網友安慰買過更貴的水蜜桃，「沒關係我買過一顆400的」、「路上頂級的拉拉山，五顆1500」，不過大家還是建議原PO下次要問清楚價錢再買。

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