軍事推特狂發美軍機在台海動態　王定宇曝對岸目的

▲美軍派遣航母、轟炸機至南海。（資料照／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



記者陶本和／台北報導

近期北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」推特帳號，頻頻釋出美國軍機在台海空域的相關動態，引起我國防及國安系統關注。為避免對岸以過度頻繁的資訊削減國人危機意識，國防部除了運用聯合情監偵作為，持續掌握台海週邊海空域情勢之外，對於外界所披露的台海情勢，態度也轉趨低調，不再證實相關訊息。

美軍近期在台海、南海多有軍事動作，而北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」推特帳號，更每天更新資訊。例如，8日該帳號就揭露，美國海軍EP-3E中午時分通過台海南部逼近廣東海域僅距51.68浬。

我國安系統察覺，近期對岸與美軍在台海周遭的資訊，曝光率過於頻繁，對岸所屬的「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」推特帳號，更是每天釋出訊息，再加上國內媒體持續跟進報導，研判過度資訊可能相對削減國人危機意識，讓國人誤以為軍事動態已是常態，因此，在台美默契前提下，空軍態度轉趨低調，都僅強調有掌握情勢，不再多談也不願再對外證實相關台海軍情。

對此，民進黨立委王定宇也在臉書發文，直指台灣內部部分媒體配合當對岸的「協作者」，想要洗白對岸軍隊，同時也甩鍋給美軍。他指出，「南海戰略態勢感知」是對岸餵美軍動態資料的平台，目的是淡化對岸在印太地區軍事行動，強化美軍在印太活躍的印象。

王定宇還說，以台灣為例，國內某些媒體，SCSPI資料文稿直接全部照用，成為對岸大外宣延伸到台灣的「協作者」，至於這些「協作者」是令出何處，值得玩味。

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