　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美軍派遣航母、轟炸機至南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍派遣雙航母、B-52轟炸機至南海軍演。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍和空軍本月4日以「維持印太地區安全」為由，在南海進行聯合演習，海軍派出了尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）和雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）雙航母軍演，空軍則派出了上述兩艘航母所屬的航艦打擊小組和B-52H轟炸機。

綜合外媒報導，美國太平洋艦隊也在官方Facebook上Po出演習照片，並表示此次派出的B-52轟炸機是來自路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地（Barksdale Air Force base），而在Po出的照片中可以看到「F/A-18E/F」超級大黃蜂戰鬥攻擊機和E-2空中預警機也共同參與了軍演。

▲美軍派遣航母、轟炸機至南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍派遣雙航母、B-52轟炸機至南海軍演。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

美國太平洋空軍表示，B-52轟炸機從巴克斯代爾空軍基地起飛後，花費了28小時前往南海和尼米茲航母、雷根號航母所屬的打擊群會合。第96炸彈中隊指揮官克里斯托夫（Lt. Col. Christopher Duff）指出，「轟炸機特遣隊展現了美國擁有迅速部署到作戰現場的能力，且也有執行遠程打擊任務的能力。」

美國海軍司令官則表示，「在整個印太地區展開任務時，我們的艦隊將會把握所有機會來增強我們的能力和熟練度，與合作夥伴進行聯合、全域作戰。」

ET快訊
柯文哲下令清查1280月票旅客軌跡：有人搭到1萬元
好市多買一組牛小排！「回家開下層」傻住：衝擊實在太強
雙金女星遭起訴！　誆製作《海角七號》音樂劇騙募資150萬
執行長2分鐘爆哭錄音檔曝光！施暴後懺悔衛生局女：別把我推開
《國光幫幫忙》混血辣模仙人跳富商…狂榨800萬下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

WHO還在「求證中」　239位專家連署「打臉公開信」：病毒會透過空氣傳播！

不敵疫情　赴日必去「東京海賊王樂園」宣布7月底結束營業

北韓官媒隱晦開罵！　批評南韓「將兩韓關係交給川普」賠上和平

荷蘭身分證將「取消性別欄位」！　教育文化部長：屬不必要資訊

美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

德特種部隊KSK丟失4.8萬發彈藥　國防部長「為除右翼毒瘤」廢掉一個連隊

美國空軍特種部隊在日本軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

解放軍反制印度　重啟廢棄半世紀的西藏神祕機場...衛星影像曝光

軍委會批准解放軍接種「Ad5-nCoV疫苗」　權威醫學雜誌：過半出現超慘副作用

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

德特種部隊KSK丟失4.8萬發彈藥　國防部長「為除右翼毒瘤」廢掉一個連隊

美國空軍特種部隊在日本軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

解放軍反制印度　重啟廢棄半世紀的西藏神祕機場...衛星影像曝光

軍委會批准解放軍接種「Ad5-nCoV疫苗」　權威醫學雜誌：過半出現超慘副作用

38歲凱特綁馬尾秒變學生妹　穿2萬藍洋裝與威廉王子搭成情侶裝

亞股全面強彈！港股大漲近900點、陸股漲逾4％、日韓台股漲幅超過1％

失去23歲兒太傷心...父親勒死妻子一同赴死　友人拜訪意外目睹命案

鐵道迷必追景點+1！台博館「鐵道部園區」修復16年正式開館

A股大漲4％突破一年高點　「成交量暴走」券商下單系統卡住

千萬別太黏！獅子需要「獨立空間」、摩羯喜歡「各自努力」

紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

蔡英文日文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！　網淚喊：台灣多謝！

3個月海賺10億！英夫妻「疫情爆發」秒創洗手液公司　鷹眼投資噱爆…網超誇讚

快訊／竹科全有電腦火警！濃厚黑煙狂竄…警消急灑水灌救「車棚一片焦黑」

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

軍武熱門新聞

中國反制印度　重啟西藏廢棄機場

軍委會批准解放軍接種疫苗　醫學雜誌：副作用超慘

台灣和平70年將戰爭？　學者2點警告

美國慶日派「2航母+4軍艦」赴南海

KSK丟失4.8萬發彈藥　部長直接廢掉一個連隊

巨浪掀翻29噸AAV7兩棲突擊車

李毅：武力統一台灣「很簡單」

陸戰橡皮艇遇大浪易翻覆！專家點出真相

陸戰隊3命危！漢光演習36次出事12次

美空軍特種部隊在日軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

張冠軍晉任將官：有家人支持才有今天

俄航太軍總司令：S-500是第一代太空防禦系統

美軍派「B-52轟炸機、超級大黃蜂」南海共同軍演！

解放軍南海演訓奪島　國軍陸戰隊移訓東沙

更多熱門

相關新聞

伊朗核事故　瘋傳「這兩國」策劃

伊朗核事故　瘋傳「這兩國」策劃

伊朗中部伊斯法罕省的納坦茲（Natanz）核電廠日前發生火災事故，目前尚未公布確切原因，但伊朗核子官員5日表示，這場事故造成機械損壞，可能拖累鈾濃縮離心機的發展進度。外媒指出，以色列與美國將鈾濃縮離心機視為威脅，因此加強了核設施遭蓄意破壞的可能性。

分屍案主謀嫌AIT不公　法官回嗆

分屍案主謀嫌AIT不公　法官回嗆

即／美2飛機「高空相撞」墜湖中

即／美2飛機「高空相撞」墜湖中

快訊／陸戰隊翻艇意外釀2死　海軍下午3時公布調查結果

快訊／陸戰隊翻艇意外釀2死　海軍下午3時公布調查結果

肯爺競選美國總統剩2條路！各界多「看戲心態」

肯爺競選美國總統剩2條路！各界多「看戲心態」

關鍵字：

美國海軍空軍軍演聯合演習國際軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面