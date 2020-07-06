美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

▲美軍派遣雙航母、B-52轟炸機至南海軍演。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍和空軍本月4日以「維持印太地區安全」為由，在南海進行聯合演習，海軍派出了尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）和雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）雙航母軍演，空軍則派出了上述兩艘航母所屬的航艦打擊小組和B-52H轟炸機。

綜合外媒報導，美國太平洋艦隊也在官方Facebook上Po出演習照片，並表示此次派出的B-52轟炸機是來自路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地（Barksdale Air Force base），而在Po出的照片中可以看到「F/A-18E/F」超級大黃蜂戰鬥攻擊機和E-2空中預警機也共同參與了軍演。

▲美軍派遣雙航母、B-52轟炸機至南海軍演。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

美國太平洋空軍表示，B-52轟炸機從巴克斯代爾空軍基地起飛後，花費了28小時前往南海和尼米茲航母、雷根號航母所屬的打擊群會合。第96炸彈中隊指揮官克里斯托夫（Lt. Col. Christopher Duff）指出，「轟炸機特遣隊展現了美國擁有迅速部署到作戰現場的能力，且也有執行遠程打擊任務的能力。」

美國海軍司令官則表示，「在整個印太地區展開任務時，我們的艦隊將會把握所有機會來增強我們的能力和熟練度，與合作夥伴進行聯合、全域作戰。」