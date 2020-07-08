馬英九批蔡英文「從不檢討自己」　林俊憲酸：孤獨老人的自我介紹

▲馬英九前往指南宮參加「孚佑帝君成道1140週年大典」。（圖／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文、前總統馬英九8日先後前往木柵指南宮參加「孚佑帝君成道1140週年大典」，馬英九受訪時批評，蔡英文從來不檢討自己，成為蔡政府的最大問題。對此，民進黨立委林俊憲狠批，馬英九近期以來不斷發表言論批評政府，宛如不甘寂寞的孤獨老人，渴求社會的關注，「從不檢討自己」根本是馬英九在自我介紹。

馬英九5日出席國民黨革命實踐研究院「青年登入民主實踐營」講習班結業式時，被媒體問到對港版國安法的看法時表示，台灣有國安五法，還有《反滲透法》，「我們蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓啊」。蔡英文7日受訪時則回擊，「大家對於他講這句話感到不解，我也是很難理解他為什麼這麼說」，如果《港版國安法》造成國家傷害或不合理現象的時候，會考慮祭出反制措施。

蔡英文、馬英九隔空互嗆後，兩人8日先後抵達指南宮參拜「孚佑帝君成道1140週年大典」。馬英九受訪時表示，蔡英文當初沒收《公投法》，還參加反核遊行，且又不讓「小明」過來，這都是違反民主跟人權，「蔡英文為什麼不檢討自己？這是蔡政府最大問題」。而就在馬英九講完話的同時，蔡英文剛好參拜結束準備離場，兩人碰見時僅互相點頭致意，並未有其他互動。

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，林俊憲8日中午表示，馬英九近期以來不斷發表言論批評政府，一下拿台灣的國安五法類比「港版國安法」，早上又在與蔡英文同台的場合批評政府「違反人權」，宛如不甘寂寞的孤獨老人，渴求社會的關注。

林俊憲指出，馬英九任內失言風波不斷，但所謂的失言往往是內心最真實的想法。其中大家印象最深的，就是2007年時對原住民說「把你當人看、教育你、你的基因沒問題」，馬英九今天拿人權批評政府，但能公開說出這種歧視話語的人，「人權概念會是正確的嗎」。

林俊憲認為，最近不斷放炮的馬英九，大概是忘記四年前國民黨如何丟掉政權的，任內八年施政，只給後世留下「無能」兩字，也因為馬英九好鬥的個性，國民黨如今已經沒有上得了檯面的角色，讓一個已經過氣四年的前總統不斷代表國民黨發言，永遠擺脫不了馬時代的惡夢。

林俊憲說，看看如今國民黨的慘況，「從不檢討自己」這句話，其實應該是馬英九在自我介紹。

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