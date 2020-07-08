葉慶元嗆蔡英文「大法官非總統部屬」：司法還有崇高獨立性可言？

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

前大法官許玉秀爆料總統蔡英文總統與公團會面時，曾令大法官呂太郎到現場向她報告修法事宜，並當面訓斥。主委考紀會主委葉慶元律師8日批評，司法權與行政權相互監督，大法官並不是總統的部屬，針對其之前政務官內任的政務予以當眾斥責，我國的大法官哪裡還有崇高性及獨立性可言？

葉慶元說，蔡英文以呂太郎大法官曾任司法院秘書長為由，就直接召喚呂大法官前來，當著「公民團體」的面加以斥責，是嚴重侵害司法獨立之行為。退一步言，就算呂太郎大法官目前仍然是司法院秘書長，蔡英文也不應越過司法院院長，直接召喚司法院秘書長予以斥責。

葉慶元指出，我國目前大法官中，多位曾任政務官：許宗力大法官曾任公平交易委員會委員、吳陳鐶大法官曾任法務部次長；張瓊文大法官曾任司法院副秘書長；蔡宗珍大法官曾任考選部部長；黃昭元大法官曾任中選會委員。如果依照蔡英文的邏輯，總統可以隨時召喚曾任政務官的大法官，針對其之前政務官內任的政務予以當眾斥責，我國的大法官哪裡還有崇高性及獨立性可言？

國民黨文傳會主委王育敏也表示，蔡英文嚴重逾越憲政分際，把大法官隨傳隨到訓斥，權力無比膨脹，遠遠超過美國總統川普！行政權凌駕司法權的結果，司法獨立審判的公信力將蕩然無存，國民黨強烈要求蔡英文應鄭重道歉，呂太郎則應請辭下台。

針對府方反駁此事為「憑空指控、該有的尊重和禮貌都有」。王育敏質疑，包括當天在場的民間司改會董事長林永頌、辦公室主任蕭逸民都證實此事，林永頌甚至說「我不是沒有看她（蔡英文）那麼凶過，但當天口氣真的很不好」，國民黨呼籲公布當日錄音還原真相，「尊重與禮貌不是蔡英文說了算」。

王育敏表示，蔡英文將大法官隨傳隨到訓斥一事傳出，各界都大表震驚；據網友投票顯示，高達八成民眾認為總統不可以對大法官下任何指導棋，也有高達80％民眾認為總統不可叫大法官到司改團體面前說明司法事務，另也有高達7.7%的民眾認為行政權干涉司法權情形嚴重。

王育敏表示，蔡英文以司法改革者自居，但此事暴露出她心中絲毫沒有對憲政體制應有的尊重，「未來又有何立場推動司法改革？當執政者肆無忌憚將憲政體制踩在腳下，又讓國人如何能相信司法能超然獨立？不會只為特定政黨或人士服務？」為此，國民黨要求蔡英文向國人公開道歉。