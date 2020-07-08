郵局領三倍券不用擠！　蔡英文：依「身分證尾數單雙號」分流領券

▲三倍券領取採分流，領取人依身分證尾數單雙號領取。（圖／蔡英文Line帳號）



記者蔡文鈴／台北報導

振興三倍券將於下周15日發行，為避免領券時出現排隊擁擠的狀況，總統蔡英文8日透過官方Line宣布，到郵局領券採取「分流領券」，並「開放代領」，讓大家領券更方便。

第二波三倍券預購時間為8日至12日，領取時間在22日至31日之間。第一波預購的民眾可在15號開始領取，為了讓領取過程順利，要到郵局領券的民眾採「分流領券」方式，跟領口罩一樣，領取人的身分證字號尾數單號13579為周一、三、五領取，雙號也就是24680為周二、四領取，星期六則不分單號雙號都可以去郵局領。

另外，也有「開放代領」三倍券，郵局領券1人最多可代領5份，但也必須依照代領人的身分證字號的尾數，分流領取。

為振興疫情趨緩後的產業經濟，行政院推出「振興三倍券」從7月15日上路，12月31日前使用完，只要中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配都可以領取三倍券；領取方式分紙本跟數位支付。

實體券部份花1000元購買三倍券，直接領直接花；數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾可依需求選擇喜歡的方案綁定，一樣都是消費3000元回饋2000元，業者為吸引民眾，也推出許多回饋方案。

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