國民黨批「蔡英文踐踏司法」：公布訓斥大法官當天錄音！

▲民團證實蔡英文訓斥大法官。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文遭爆在3月27日接見司改倡議團體時，在府內訓斥大法官呂太郎。對此，國民黨文傳會主委王育敏8日表示，蔡英文嚴重逾越憲政分際，踐踏司法，權力遠遠超過美國總統川普，行政權凌駕司法權的結果，司法獨立審判的公信力將蕩然無存，國民黨強烈要求蔡英文應鄭重道歉，並公布當日錄音還原真相。

王育敏表示，蔡英文將大法官隨傳隨到訓斥一事傳出，各界都大表震驚；據網友投票顯示，高達八成民眾認為總統不可以對大法官下任何指導棋，也有高達80％民眾認為總統不可叫大法官到司改團體面前說明司法事務，另也有高達七成七的民眾認為行政權干涉司法權情形嚴重！

至於府方反駁此事為「憑空指控」，蔡英文說「該有的尊重和禮貌都有」，王育敏質疑，包括當天在場的民間司改會董事長林永頌、辦公室主任蕭逸民都證實此事，林永頌甚至說「我不是沒有看她（蔡英文）那麼凶過，但當天口氣真的很不好」，國民黨呼籲公布當日錄音還原真相，「尊重與禮貌不是蔡英文說了算」！

王育敏表示，蔡英文以司法改革者自居，但此事暴露出她心中絲毫沒有對憲政體制應有的尊重，未來又有何立場推動司法改革？當執政者肆無忌憚將憲政體制踩在腳下，又讓國人如何能相信司法能超然獨立？不會只為特定政黨或人士服務？為此，國民黨要求蔡英文向國人公開道歉。

王育敏強調，呂太郎身為大法官，本應超然獨立行使職權，卻讓總統隨傳隨到，對當權者如此卑躬屈膝，顯然已不適任大法官職務，國民黨要求呂太郎立即請辭下台。