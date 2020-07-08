馬英九狠批「蔡英文不檢討自己！」　下一秒兩人擦身而過…僅互相點頭

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文、前總統馬英九8日先後前往指南宮參加「孚佑帝君成道1140週年大典」。值得一提的是，當蔡英文離場時，恰巧碰到馬英九正在接受媒體訪問，兩人僅點頭致意，完全沒有交談，且當時馬英九還正在批評，蔡英文從來不檢討自己，成為蔡政府最大問題等言論。

中國全國人大常委會6月30日正式通過「港區國安法草案」，引起各界熱議，不過馬英九卻於日前反酸，「我們蔡政府的國安法也不遑多讓啊！我們有國安五法、反滲透法。」

▲馬英九前往指南宮參加「孚佑帝君成道1140週年大典」。（圖／記者徐政璿攝）

針對馬英九的言論，蔡英文則於7日受訪時回擊，「大家對於他講這句話感到不解，我也是很難理解他為什麼這麼說？」如果《港版國安法》造成國家傷害或不合理現象的時候，會考慮祭出反制措施。

蔡英文、馬英九隔空互嗆後，兩人8日先後抵達指南宮參拜「孚佑帝君成道1140週年大典」。馬英九於外頭受訪時，被問到關於蔡英文回應《港版國安法》議題，他表示，蔡英文當初沒收《公投法》，還參加反核遊行，且又不讓「小明」過來，這都是違反民主跟人權，「蔡英文為什麼不檢討自己？這是蔡政府最大問題。」

至於《國安五法》和《港版國安法》哪裡相像？馬英九說，「限制人權啊！」先前還有台大教授對故宮南院有意見，所以被警察約談的事情，還有美籍華人Jason Lee事件，「非常不重視人權。」

就在馬英九講完話的同時，蔡英文剛好參拜結束，準備離場，兩人恰巧碰見。蔡英文與馬英九僅互相點頭致意，並未有其他互動。

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▼蔡英文離場時碰上正在受訪的馬英九，雙方僅互相點頭致意。（圖／記者徐政璿攝）