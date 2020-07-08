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馬英九批蔡英文不檢討自己　林俊憲回嗆「看看國民黨現況」：他是在自我介紹吧

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▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九近日因為《港區國安法》與總統蔡英文隔空互槓，而兩人8上午日又恰巧在指南宮參拜時相遇。馬英九受訪時再度砲轟「蔡英文為什麼不檢討自己？」。對此，民進黨立委林俊憲在臉書回嗆，馬英九過去曾對原住民說出歧視言語，這樣的人權概念會正確嗎？馬英九施政留給後世「無能」兩字，看看如今國民黨的慘況，馬英九這句「從不檢討自己」是他在自我介紹吧？

馬英九辦公室日前表示，去年蔡英文政府通過《國安五法》與《反滲透法》的諸多蠻橫荒謬作風，國內學者已多所批評，中共的港版《國安法》爭議，完全不能掩蓋蔡政府假藉國安之名，打壓國民自由人權、破壞民主法治的種種劣跡。專制政權可議可惡，號稱「民主」的蔡政府卻有類似作為，豈不是更離譜？

對於馬辦的批評，蔡英文7日時表示，這幾天對於馬英九講這些話的評論非常多，「大家對於他講這句話感到不解，我也是很難理解他為什麼這麼說」，我們是民主國家，也跟其他很多民主國家一樣自訂法律、強化法律，防止中國大陸勢力滲透、入侵我們的社會，來破壞我們的民主，這是《國安五法》主要目的。她認為，相信很多民主國家都有這樣的事情，「我們必須對於妨害我們國家的事情，能夠有效遏止，保護我們的民主」。

不料，這段隔空互槓尚未因此落幕，馬英九8日抵達指南宮參拜「孚佑帝君成道1140週年大典」。他於外頭受訪時，被問到關於蔡英文回應《港區國安法》議題，他表示，蔡英文當初沒收《公投法》，還參加反核遊行，且又不讓「小明」過來，這都是違反民主跟人權，「蔡英文為什麼不檢討自己？這是蔡政府最大問題。」

至於《國安五法》和《港版國安法》哪裡相像？馬英九說，「限制人權啊！」先前還有台大教授對故宮南院有意見，所以被警察約談的事情，還有美籍華人Jason Lee事件，「非常不重視人權。」此外，就在馬英九講完話的同時，蔡英文剛好參拜結束，準備離場，兩人恰巧碰見。蔡英文與馬英九僅互相點頭致意，並未有其他互動。

針對馬英九的言論，林俊憲回嗆是「孤獨老人的自我介紹：『從不檢討自己』」。他表示，馬英九近期以來不斷發表言論批評政府，一下拿台灣的《國安五法》類比《港版國安法》，早上又在與蔡英文同台的場合批評政府「違反人權」，宛如不甘寂寞的孤獨老人，渴求社會的關注。

林俊憲指出，馬英九任內失言風波不斷，「但所謂的失言往往是內心最真實的想法」，其中一個大家印象最深的，就是2007年時對原住民說「把你當人看、教育你、你的基因沒問題」。馬英九今天拿人權批評政府，但能公開說出這種歧視話語的人，人權概念會是正確的嗎？

林俊憲也直批，馬英九最近不斷放炮，大概是忘記4年前國民黨如何丟掉政權，他任內8年施政，只給後世留下「無能」兩字。也是因為馬英九好鬥的個性，國民黨如今已經沒有上得了檯面的角色，讓一個已經過氣4年的前總統不斷代表國民黨發言，永遠擺脫不了馬時代的惡夢，「看看如今國民黨的慘況，『從不檢討自己』這句話，其實是馬英九在自我介紹吧？」

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