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中和何嘉仁疑虐童！拖拉摔5歲女童　教育局：啟動調查最重罰60萬

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▲▼ 虐童,女童,女孩 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中和區何嘉仁幼兒園被爆出虐童事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔至雲／台北報導

又爆出幼兒園虐童事件！一名就讀新北市中和區何嘉仁國際幼兒園的5歲女童，近日被媽媽發現左腳有傷，但校方除了態度強硬否認外，還要求「不要看監視器」，經追查卻發現，女兒是遭老師強拉出教室，並重摔趴在走廊，事後園方態度竟消極回應「不然退費處理」。對此，新北市教育局今（25日）回應，已啟動調查機制。

根據《鏡週刊》報導，郭姓媽媽表示，事發當晚，幼兒園導師來電，說女兒今天自己拿被子到教室門口睡覺，行為很奇怪，希望媽媽能夠教一下小孩。但媽媽詢問女兒，女兒卻說，「是被老師拉出去的！」隨後要求看監視器畫面確認，但對方卻不願提供，郭姓媽媽無法接受，決定報警處理，結果看到監視器畫面後她心碎，因為女兒被老師拖、拉、摔，老師還特意從女兒身上跨過去，讓她氣憤難平。

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事後，郭姓媽媽要求老師出面道歉，但園方態度強硬，還把責任推給小孩，甚至消極回應「不然退費處理」，讓人無法接受。

▲▼ 小孩,死亡,虐童,殺人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲經調查發現，女童遭老師拖、拉、摔，老師還特意從身上跨過去。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，新北市教育局表示，9月10日下午6時許接獲家防中心來電通知發生疑似發生不當管教事件， 11日立即到園瞭解事發經過，並啟動調查機制。經檢視監視器畫面老師有拉幼生到門外，14日移送監視畫面及行為人資料至相關單位查證是否有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事。

教育局說，本案刻正調查該師是否有不當管教或不當對待之情事，倘確有不當管教或不當對待之行為，將依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁處，行為人最重可裁處60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，並依情節重大情形移請司法查察。

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