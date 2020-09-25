夾不到愛的娃娃聯絡台主　女遭灌醉慘被性侵再偷拍

▲女子因夾不到娃娃聯絡台主，卻慘遭性侵。此為示意圖。（圖／取自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

正妹小葳（化名）去年初在新北市板橋區娃娃機店內夾娃娃，因為花費不少卻夾不到想要的娃娃，就以LINE聯絡陳姓台主見面。沒想到陳男垂涎小葳的美色，竟相約小葳吃飯，而後趁著小葳酒醉，帶到摩鐵性侵，更拍下小葳不雅照片。一審將陳男判刑1年10月與拘役40日，上訴二審後，雙方和解，二審駁回上訴，維持1年10月與拘役40日的刑度，並宣告緩刑3年。可上訴。

判決指出，縣31歲的小葳，去年1月20日上午9時30分許，至陳男經營之夾娃娃機店操作夾娃娃機。小葳花了不少錢，但卻夾不到喜愛的娃娃，遂透過LINE聯繫陳男，打算以「保證取物」的價格購買陳男機臺內的娃娃，陳男隨即LINE邀約小葳見面，2人於當天下午17時30分許，相約在新北市板橋區新埔捷運站3號出口見面。

2人見面後，陳男垂涎小葳的美色，認為有機可乘，於是開口邀約小葳至新北市中和區的熱炒店用餐，小葳應允。席間2人飲用不少啤酒，小葳不勝酒力、呈現頭暈狀態，向陳男表示擔心飲酒過量直接返家會被家人責罵，希望能前往可以休息的地方等待酒醒。陳男見機不可失，以護送小葳前往休息處為由，將小葳攙扶到機車上，載到附近的摩鐵性侵得逞，之後更趁小葳昏睡之際，拍下小葳裸露身體及下體之照片數張。小葳清醒後報警，陳男遭逮，並被提起公訴。

法院審理時，陳男坦承犯行並計畫與小葳和解；但因金額談不攏，無法達成和解，但陳男仍表明願意先支付60萬元。一審法院認定陳男犯後態度良好，頗有悔意，因此依照情堪憫恕的規定減刑，將陳男依照「乘機性交」與「妨害秘密」等罪，分別判刑1年10月與拘役40日，其中拘役部分得易科罰金4萬元。

案經上訴，高等法院二審期間陳男仍積極尋求和解，最後雙方談妥金額，達成和解，小葳也簽下和解書表明不願追究。二審因此駁回上訴，維持陳男1年10月與拘役40日的刑度，但宣告緩刑3年。可上訴。