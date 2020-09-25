　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美控中國打壓人權　華春瑩PO對比圖：那就看看人民幣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華春瑩回擊。（圖／翻攝自推特）

▲華春瑩回擊。（圖／翻攝自推特）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆維吾爾族人權一直備受國際關注，美方近日還通過法案，禁止所有新疆製品進口，並拒絕中國官員入境等。24日，大陸外交部新聞發言人華春瑩在推特用了一張圖反擊，「美國說中國不尊重少數民族，那就看看人民幣。」

華春瑩在推特上發佈了中美兩國貨幣圖案，並附文寫道，「美國認為中國不尊重少數民族，那就看看中國的人民幣鈔票，在漢語旁還印有藏文、維文、蒙文和壯文，民族團結在中國社會中早已根深蒂固；反觀美元，除了英語，美元鈔票上還有其他語言嗎？」

今年以來，美國卻多次公開批評中國民族政策、涉疆議題等，還宣佈對新疆棉花、番茄等產品進行制裁。今年6月，美國政府更通過「2020年維吾爾人權政策法案」。

對此，《人民日報》曾刊文回擊稱，美國所謂新疆「壓迫少數民族、迫害宗教自由」完全是顛倒黑白，新疆各民族一律平等、宗教和睦和諧是不爭的事實；反觀美國，公民人身安全毫無保障，白人至上主義甚囂塵上。

9月9日，大陸外交部發言人趙立堅強調，中方近來多次用事實和資料說明，涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題，「新疆事務純屬中國內政，美方沒有任何權利、沒有任何資格橫加干涉。」

當時，趙立堅一針見血地指出，美方關心的根本不是什麼「人權」問題，而是打著人權幌子打壓中國企業、破壞新疆穩定、抹黑中國治疆政策。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口要幫她出頭
快訊／買泡麵中千萬！全聯開出特別獎看是不是你
快訊／小七買麵包中千萬大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港媒：建制派不喜歡林鄭月娥　在中聯辦官員面前批她「不聽意見」

美控中國打壓人權　華春瑩PO對比圖：那就看看人民幣

傳蔡英文將「視訊參加APEC」　陸：搞突破是徒勞「不要幻想」

妙齡女醫控遭上級性侵20多次！　抵死不從仍被屢屢得逞

「女生被性侵是因漂亮、愛打扮」　陸美術學院新生手冊惹怒網友

2正妹遭「剮刑」挖皮肉！減肥失敗竟全身細菌　割128多刀救命

港警修改「傳媒代表」定義被罵爆　林鄭：不是打壓新聞自由！

陸國航乘客疑「飛機上上吊」　緊急降落前「用力咬自己舌頭」

視姦狼男扮女潛入大學女生浴室偷窺　犯案不只一次！

國航驚傳「乘客廁所自殺」　目擊者：脖子有繩索！半小時急降1萬公尺

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

港媒：建制派不喜歡林鄭月娥　在中聯辦官員面前批她「不聽意見」

美控中國打壓人權　華春瑩PO對比圖：那就看看人民幣

傳蔡英文將「視訊參加APEC」　陸：搞突破是徒勞「不要幻想」

妙齡女醫控遭上級性侵20多次！　抵死不從仍被屢屢得逞

「女生被性侵是因漂亮、愛打扮」　陸美術學院新生手冊惹怒網友

2正妹遭「剮刑」挖皮肉！減肥失敗竟全身細菌　割128多刀救命

港警修改「傳媒代表」定義被罵爆　林鄭：不是打壓新聞自由！

陸國航乘客疑「飛機上上吊」　緊急降落前「用力咬自己舌頭」

視姦狼男扮女潛入大學女生浴室偷窺　犯案不只一次！

國航驚傳「乘客廁所自殺」　目擊者：脖子有繩索！半小時急降1萬公尺

Infiniti「大改款QX60」概念車亮相！7人座大休旅2022年才登台

3喵集體霸凌「只留最小窩」　9kg三花貓報復性佔奴才床…網：懂睡

港媒：建制派不喜歡林鄭月娥　在中聯辦官員面前批她「不聽意見」

《古惑仔》山雞、烏鴉合體！陳小春對坐張耀揚⋯網嚇：要掀桌了

中職／曼恩投不長考慮轉牛棚　張喜凱有機會！現役唯一下勾先發

媽媽帶小孩錄郭彥均節目　自招「我排過你簽唱會」

被財政部排擠！　存載具後「沒中獎過」他暴怒：股票也欺負我

桃園人的台味下午茶！最強涮嘴組合　糯米腸Q黏還有超好吃香腸

自家正門面對尖型屋簷「犯屋脊煞」　命理師提醒：對著抽風管也NG

林雨宣體質敏感曾見人中邪　角色走火入魔下符水搶男人

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

一家四口同日死光！獨留神秘遺書

他縮胃3天後全身抽搐亡！手術過程全國直播

工頭遭挖土機「重錘8下」爆頭亡

男友付不出聘金！輕熟女太氣「跳河」游2公里

裝卸進口海鮮　2工人無症狀感染

陸學者：統一戰爭下「陸不排除開第一槍」

躺床15天賺6.5萬！網喊不單純：根本自殘

想要180　男增高手術失敗殘疾

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

隨手摸了它　8歲小弟倒地秒死

16歲班花在教室遭男同學姦殺！兇手爆是富二代

國航驚傳「乘客廁所自殺」

陸：中國政府高度保護人權

更多熱門

相關新聞

夾不到娃娃聯絡台主卻慘被性侵

夾不到娃娃聯絡台主卻慘被性侵

正妹小葳（化名）去年初在娃娃機店內夾娃娃，因花費不少卻夾不到想要的娃娃，便聯絡陳姓台主見面。沒想到陳男垂涎小葳的美色，竟約小葳吃飯，而後趁著小葳酒醉，帶到摩鐵性侵，更拍下小葳不雅照片。一審將陳男判刑1年10月與拘役40日，上訴二審後，雙方和解，二審駁回上訴，並宣告緩刑3年。可上訴。

中藥商行賄案邱垂貞部分撤銷發回

中藥商行賄案邱垂貞部分撤銷發回

陸：中國政府高度保護人權

陸：中國政府高度保護人權

代理孕母是剝削孕母　傷害胎兒？

代理孕母是剝削孕母　傷害胎兒？

相約殉情竟獨活　二審加重判4年

相約殉情竟獨活　二審加重判4年

關鍵字：

華春瑩新疆人權人民幣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面