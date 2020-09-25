美控中國打壓人權　華春瑩PO對比圖：那就看看人民幣

▲華春瑩回擊。（圖／翻攝自推特）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆維吾爾族人權一直備受國際關注，美方近日還通過法案，禁止所有新疆製品進口，並拒絕中國官員入境等。24日，大陸外交部新聞發言人華春瑩在推特用了一張圖反擊，「美國說中國不尊重少數民族，那就看看人民幣。」

華春瑩在推特上發佈了中美兩國貨幣圖案，並附文寫道，「美國認為中國不尊重少數民族，那就看看中國的人民幣鈔票，在漢語旁還印有藏文、維文、蒙文和壯文，民族團結在中國社會中早已根深蒂固；反觀美元，除了英語，美元鈔票上還有其他語言嗎？」

今年以來，美國卻多次公開批評中國民族政策、涉疆議題等，還宣佈對新疆棉花、番茄等產品進行制裁。今年6月，美國政府更通過「2020年維吾爾人權政策法案」。

對此，《人民日報》曾刊文回擊稱，美國所謂新疆「壓迫少數民族、迫害宗教自由」完全是顛倒黑白，新疆各民族一律平等、宗教和睦和諧是不爭的事實；反觀美國，公民人身安全毫無保障，白人至上主義甚囂塵上。

9月9日，大陸外交部發言人趙立堅強調，中方近來多次用事實和資料說明，涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題，「新疆事務純屬中國內政，美方沒有任何權利、沒有任何資格橫加干涉。」

當時，趙立堅一針見血地指出，美方關心的根本不是什麼「人權」問題，而是打著人權幌子打壓中國企業、破壞新疆穩定、抹黑中國治疆政策。

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