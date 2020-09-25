纏訟12年還不夠！前立委邱垂貞中藥商行賄案發回更五審

▲前立委邱垂貞涉及的中藥商行賄案，再度發回高院更審。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「中藥商全國聯合會」遊說《藥事法》修正案，行賄多名立委，共有八名前後任立委遭到起訴。案件纏訟12年，期間有多名立委獲判無罪確定，而前立委邱垂貞更四審於今年3月間遭判3年10月，褫奪公權3年。上訴最高法院後，最高法院認為仍有事實尚未釐清，再度撤銷，發回高等法院更五審。

本案緣於1998年中藥商公會為透過修法，讓中藥商只要修習一定課程、不需經過國家考試，就可以取得調劑權，因此公會向各地公會會員募得3900萬元，以「贊助金」等方式尋求立委支持修正《藥事法》。當時最高檢特偵組調查後，對8名前後任立委提起公訴。而8名立委中，李俊毅、趙永清、陳鴻基、許舒博、林光華、馮定國等6人先後獲判無罪確定，廖福本在訴訟過程中過世，最後僅於邱垂貞一人尚未確定。

高院更四審仍認定邱垂貞有罪，審酌他為立法委員，屬受有國家俸祿之公務員，竟辜負選民付託，違反公務員服務法及其就職宣誓應謹守廉潔問政，不得營求私利、假借權力以圖謀個人私益之誓約。但他仍受利益團體賄求，藉職務行為而收受賄賂，使國家法紀與公務員官箴蕩然無存。不過考量本案《速審法》關係而減刑，宣告判刑3年10月、褫奪公權3年。

案經上訴最高法院，最高法院審理後，認為高院更四審判決中未將供述證據與非供述證據區分開來，另外中藥商公會當時認為這是政治獻金，但高院卻未將仔細論斷是否為政治獻金或貪污賄賂。此外，本案中間人曾向邱垂貞表示這筆款項為「寄付」，但到底為單純請託，或是貪污賄賂的前金？後謝？並未調查清楚；最後是有利於邱垂貞的證據，更四審卻疏未調查。因此最高法院認為更四審判決仍有疑義，撤銷發回高院更五審。