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與麻吉一起應徵夜班保全！2男「上工第一天就捲款逃跑」…社區慘被放空城

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▲▼大樓,公寓,房子,房屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳、許2男子因缺錢花用，竟趁擔任保全時拿走住戶委託代為保管的網購費用4630元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

陳姓男子與許姓男子為高中同學兼好麻吉，2人因缺錢花用，遂一起向一保全公司應徵工作，沒想到才上工，他們就心生貪念，互相合作偷拿走了大樓住戶委託代為付款的網購費用4630元。基隆地院審結依法判陳男5月、許男6月徒刑，得易科罰金15萬、18萬元。全案仍可上訴。

陳男、許男均有擔任過社區保全的經歷，目前一起在基隆租屋，2019年2月間2人因缺錢花用，一起向某保全公司應徵夜班正職的職缺。同月19日，許男在報到且見習完後隔天正式上工，未料才到班第一天，他就以身體不適為藉口，電話告知長官自己無法上班，並推薦同樣有應徵的好友陳男代班。

當晚7點，陳男在公司伍姓協理的指導及監管下與日班的林姓保全交接，當場拿到了大樓內2住戶委託、要代為付款的網購費用總計4630元。伍見陳男相當熟悉保全工作，11點多放心離開社區。

沒想到21日凌晨，許男在得知陳男替社區住戶保管代收款4千多元後，竟立馬搭計程車前往該社區，與陳男一同進入警衛室，將這筆現金占為己有，隨後2人馬上逃離現場將現金花用一空。早班保全來社區交班時不見陳男身影，察覺有異，經確認發現住戶代收款不見，趕緊通報長官，全案因此曝光。

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許男偵訊時坦承犯行，但法院審理時他改口，否認偷錢；法庭上陳男則證稱，許男案發當日根本就沒有生病，僅是懶洋洋、不想上班，就叫他代班，後續還描述了與許拿到4630元後一起花光的經過。法官認為陳男所述與證據相符，審結判定2人都有罪，依業務侵占罪處陳男5月、許男6月徒刑，得易科罰金15萬、18萬元。可上訴。

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