大安區夜班保全「月薪38.8萬」急徵　網喊跳槽：鬧鬼也願意！真相罵爆

▲保全月薪38.8萬，原PO看傻！（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

「我還不投履歷投到爆！」一名男網友透露，日前在人力網站發現一項保全職缺，月薪竟開出38.8萬，若月休8日來算，等於爽領日薪1萬7千多元，引發網友敲碗喊應徵「鬧鬼我也幹」，怎料實際點開網址一看，真相傻眼。

一名男網友在臉書《爆料公社》驚呼，最近瀏覽人力銀行網站時，愣見一項夜班保全的職缺，上班時間為晚上6點半至隔天早上6點半，地點位在北市大安區、松山區，月薪竟高達38萬8千元，讓原PO超心動，「我還不投履歷投到爆！」

請繼續往下閱讀...

文章貼出後，底下網友暴動回應，「38k比超商還高啊」、「可能是猛鬼大樓」、「他沒說，薪水是那個國家的錢幣」、「是年薪38萬吧」、「這不是單純的夜班保全吧」、「讀什麼書，月入40萬不是夢ㄟ」、「是怎樣辦公大樓？是藏什麼東西是不是」、「其實是徵暗夜殺手」。

▲網友一度懷疑工作不單純！（圖／翻攝爆料公社）



記者實際一查職缺頁面，業主似乎發現數字誤植多一個0，目前更正為3萬8800元以上，而實際應徵人數為10人以內。網友們得知真相後，臉上神情轉為失望，反譙爆「無聊，就打錯而已」、「一看就知道多打一個0」、「打錯也在爆料，太無聊喔」、「我以為這裡是爆笑公社」。

▼薪水已改為3萬8800元了！（圖／翻攝爆料公社）