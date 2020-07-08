探視關懷傷病警贈新舊警腰帶　牢繫麻吉警馨情！

▲台南麻豆分局分局長洪頂力，特率分局幹部及警大實習生前往傷病員警家中探視慰問，並由警大實習生代表致贈警察新舊式皮帶及慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南麻豆分局新到任分局長洪頂力，至所屬各單位認識同仁及進行人力盤點時，發現分局曾有3位員警因公傷病，特率分局幹部及警大實習生前往員警家中探視慰問。

鳳林派出所前所長王世宏，於2007年2月25日勤務中發生頭暈及視力模糊現象，仍堅持服勤，復因頭痛難耐，由同仁以巡邏車載至醫院急診，經診斷為腦幹出血致腦部損傷併四肢機能神經肌肉障礙，吞嚥機能喪失，生活無法自理，須他人長期照護，2009年3月經銓敘部核定因公傷殘命令退休，另外同在分局從事警察之弟弟王世宗，也因病需長期洗腎，無奈於今年2月提前申請退休，接受治療。

督察組警員林志隆在2019年11月4日休假時仍至組內整理業務，突感身體不適，緊急就醫卻查不出緣由，林員於隔日突然中風倒地，在加護病房救治20餘日才脫離險境，現在雖然救回一命，但語言能力卻已受損，四肢靈活度也不如前，請公傷假休養中，但林員仍每日努力復健，就是希望返回崗位，繼續擔任最愛的警察工作。

洪分局長慰問三位員警同仁時，分別由警察大學實習生代表致贈警察新舊式皮帶及慰問金，象徵不論警察工作如何的世代交替，麻豆分局會一直惦記著所有的弟兄，除了感謝王前所長及王世宗兩兄弟對於社會的貢獻與付出，也期待林志隆調養好身體後能順利返回職位。

麻豆分局長洪頂力表示，警察人員不分晝夜輪班維護民眾的生命財產安全，工作非常辛勞，每位員警都是家庭的支柱，提醒同仁在全力投入警察任務的同時，也要注意自己的身體健康，對於曾經甘苦與共的弟兄，我們不會遺忘，並藉此機會教育警察大學實習生畢業後身為基層幹部，應善待基層同仁，並注意同仁身體健康，以同理心關懷、服務同仁及辛苦的警眷。

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