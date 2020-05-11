大手牽小手一起運動去　嘉藥攜手社福基金會投入兒少關懷

▲嘉南藥理大學運動管理系與「社團法人台南市以恩關懷協會」合作，針對弱勢的國高中生兒少提供為期半年的「大手牽小手一起運動去」之運動指導課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會的補助下，嘉南藥理大學運動管理系與「社團法人台南市以恩關懷協會」合作，自108學年度第二學期起，針對弱勢的國高中生兒少提供為期半年的「大手牽小手一起運動去」之運動指導課程，可吸引超過500人次參與課程活動。

嘉藥指出，希望在運動課程的引導下，除了帶給年輕孩子健康體魄外，也透過長期課後陪伴，讓參加的學員獲得持續關懷與協助。

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財團法人台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，是嘉藥創辦人王趁先生發起創設的，希望能透過辦理或協助各項福利服務活動來照顧更多的弱勢族群，分享專業助人、友善與和藹的價值，而獲知嘉藥運管系的「大手牽小手 一起運動去」運動課程後，也意識到對嘉藥運管系同學及弱勢兒少的幫助，於是答應補助。

「大手牽小手 一起運動去」主要以共享、共學為目標，透過運動指導建立良好的互動關係，鼓勵團隊合作，培養互信基礎及個人自信心，進而引導學員有責任去嘗試多元的學習面向，把教學「目標」轉換成學生「行為」的實務操作模式，嘉藥運管系特別選派４位運管系同學擔任指導員，由於本身是教育部體育署所培訓運動專業指導員，在指導兒少的過程中，不僅可以實踐自身的專業，也能累積指導員本身的實務經驗，對參與的大學生來說也獲益良多。

該計畫主要參與對象為台南東區中隔代教養、單親家庭、外籍配偶及經濟弱勢的青少年，在教育資源不平均的現實下，弱勢兒少常面臨犯罪及偏差行為的誘惑，也缺少學習楷模引導，但有了固定長期課後陪伴，讓參與學員感受到關懷、尊重、照顧，不僅在面對困難時，指導員可以適時提供輔導，帶領學員走過潛藏無數危機，將危機轉化為成長向上的力量，透過大哥哥、大姊姊引導下，學員對未來的惶惶不安，也開始轉變為認真規劃與憧憬，因為真心陪伴他們的指導員就是追隨的目標。

計畫主持人陳文杰表示，特別感謝王趁社會福利慈善事業基金會與校方的大力支持，讓嘉藥運管系學生走出教室學習探索來運用所學的專業課程，並在指導過程中能吸取經驗，學習主動性和判斷性，而更令他感動的是參與的小朋友們，在這整個過程中，變得主動積極，原本對未來充滿陌生與無助，但現在他們漸漸找到了目標與方向，其中不乏要投入社工行列，用被幫助的感謝回饋成助人的動力。

運管系張秀卿主任指出，因為看見社會與運動市場鏈結需求，嘉藥運管系主動爭取促成這個三方合作計劃案，讓小朋友們能夠在運動教育中學習並快樂的成長，也讓運管系培育的運動專業指導員能在學習中找到熱情並適時的回饋社會，更履行大學的社會責任。

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