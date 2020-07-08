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一張圖秒懂怎麼領三倍券　「掌握4QA」一次就上手

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▲▼三倍券怎麼領一次看懂。（圖／記者許立昕製表）

▲三倍券怎麼領一次看懂。（圖／記者許立昕製表）

記者蔡文鈴／台北報導

振興三倍券第二波預購8日開跑，根據經濟部統計截至7日為止已有972萬人次預購。接下來，15日開放民眾領取「紙本券」，記得攜帶健保卡、1000元，要到郵局領券的民眾採「分流領取」，另外也開放代領，每人最多可領取5份。

▲為配合首波實體三倍券陸續送抵台南各家郵局，永康警分局6日至8日比照「顧選票」模式，在振興券送抵郵局的過程中，全程錄影蒐證，讓民眾15日可到郵局順利領取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲振興券已開始配送至各郵局，全程錄影蒐證。（圖／記者林悅翻攝）

關於紙本券的領取說明，《ETtoday新聞雲》整理以下常見問題的4個問題，讓您領券更順利。

Q1：領券時我該注意什麼？
A1：1人限領1次採「實名制」，數位不得與紙本重複領，記得攜帶1000元、健保卡，未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，代領者須攜帶委託者之健保卡。

Q2：什麼時候我可以領三倍券？
A2：
現場領取：7月15日~12月31日可在全國郵局現場領取
分流領券，身分證（居留證）尾數單號，一、三、五領；身分證（居留證）尾數雙號，二、四領；周六不限，身分證（居留證）單雙號皆可領；委託代領者，依代領人身分證（居留證）單雙號領取。

●預購領取：
第一波預購：7月1日~7月7 日在四大超商、官網預訂，7月15日 開始領取。
第二波預購：7月8日~7月12 日在四大超商、官網預訂，7月22日開始領取。
第三波預購：8月1日~8月7日 在四大超商、官網預訂，8月15日開始領取。

Q3：我可以幫家人代領嗎？
A3：可以，郵局代領1人（含自己）最多可領5份，如須一次領取6份以上，可事先向受理局電話預約；超商則無代領份數限制。

Q4：領到紙本券後，我要注意什麼？
A4：當領到紙本券時，請記得與櫃檯人員對點三倍券，內含9張「振興三倍券」，包括500元4張、200元5張，在未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換；若離開櫃台後，發現紙本券現短少，郵局不受理更換，屆時須打1988請求客服人員協助。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

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