京站搶振興商機　餐廳「滿3千送9百」　滿6千免抽獎送飯店住宿

▲京站針對振興券市場推出主題餐廳消費回饋最高30%。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

位於台北車站商圈的京站時尚廣場，今（7／8）宣布7月回饋方案，7／15起針對Ｑ卡友推出回饋，活動期間於主題餐廳當天累計消費達3,000元，並用台灣PAY結帳付款，即可獲得總價值900元的抵用券與商品券，還可再抽3,000元商品券，消費滿6,000元還能獲價值3,000多元的限量雙人酒店住宿券。

隨著振興券即將上路，百貨通路也紛紛釋出相關「振興方案」吸客，京站時尚廣場針對商品與主題餐廳2大方向推出回饋，7／15至8／9期間，Q卡友會員當天累計消費滿3,000元送300元商品券；主題餐廳單筆消費滿3,000元送300元商品券，再加碼300元餐飲抵用券，若搭配台灣PAY支付付款，再加送300元商品券，等同花3,000元可賺到900元。

此外，7／15當天再針對Q卡友加碼贈品，當日消費滿6,000元，免抽獎即可獲價值約3,400元的citizenM世民酒店雙人免費住宿券，以及大稻埕商圈兌換券。

京站表示，近期適逢夏季商品特賣，許多商品本身已經有特價折扣，加上振興券帶來的消費利多，搭配滿額的回饋，不輸年末舉行的周年慶折扣，另針對3,000元的購物「關卡」，也推出京站百款優惠組合商品，原價皆在4,000元以上，現只要3,000元就買得到。

▲Dr.Martens馬丁涼鞋。

包括英國經典潮牌Dr.Martens馬丁涼鞋，原價5,480元，特價3,000元；innisfree振興必BUY超值組，價值5,000元，特價3,000元；MASTINA西裝套裝，原價7,560元，特價3,000元，而日系人氣品牌coen，也推出精選商品任選3件3,000元的優惠方案。

▲MASTINA西裝套裝。

同為台北車站商圈的新光三越站前店，日前也宣布振興券優惠方案，7／9起在新光三越刷指定銀行信用卡，全館消費3,000元送300元抵用券，名品單櫃消費滿1萬元送500元抵用券；7／15使用實體振興券單筆消費，滿3,000元送1,000元抵用券；7／15後再針對12家銀行信用卡「加碼」，單筆消費刷3,000元送200元抵用券，聯名卡單筆刷3,000元送300元限量抵用券。

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