高雄百貨推振興券回饋　夢時代「買3千送3千」　漢神、大立送滿額商品券

▲高雄百貨推振興券方案，高雄夢時代送最高3,000元抵用券。（圖／高雄夢時代提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

7月份百貨齊搶振興三倍券消費商機，高雄地區包括夢時代、漢神巨蛋與大立百貨都祭出振興加碼方案，夢時代祭出紙本振興券消費滿3,000元送3,000元抵用券；漢神巨蛋則針對會員推出滿3,000元送百元商品券：高雄大立則推紙本振興券搭配聯名卡消費滿5,000元，送400元抵用券回饋。

高雄夢時代

高雄夢時代從7／13至9／10期間，持Dream Card會員卡即可兌換500元限量振興放大券，7／15起可搭配紙本振興三倍券使用，消費紙本振興券500元面額1張，可搭配使用100元振興放大券1張；消費紙本振興券200元面額1張，即可搭配使用20元振興放大券1張。

而當日使用紙本振興三倍券消費金額累計達3,000元，即可兌換限量「消費加贈2,500元電子優惠券」，內含100元滿仟抵百券25張，使用方式為單筆消費滿1,000元，即可使用100元優惠券1張，最多可折抵3,000元消費。

漢神巨蛋

漢神巨蛋針對振興券，則於7／15當日推出回饋方案，憑振興券消費滿3,000元並集點至同一超集卡，即可兌換100元商品抵用券，使用期限至9／30止，每人每卡限兌換一次，限量3,000份。另注意部分專櫃不適用。

高雄大立

7／22至7／29期間，使用紙本消費券3,000元加上聯名卡2,000元消費，即送400元抵用券，可於特定專櫃直接使用，不需消費門檻。

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