三倍券箭在弦上！不違法蹭出最大效益　鐵道迷出奇招分享

▲三倍券政策已箭在弦上，7月15日起即可正式消費。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

目前正在預購的三倍券，除了在超商、郵局等據點可申領外，全台業者、官方也都加碼給予更高的附加價值，讓一千領三千的的收益最大化，有不少網友更提供各種兌領方式，讓振興三倍券方案出現百家爭鳴的現象。



因受到疫情影響，百業凋敝，政府為刺激消費增加買氣來提振蕭條的經濟，推出所謂的振興三倍券，即消費一千元即可領得三千元的回饋，即民眾可獲利二千元，但因領取作業繁瑣，不夠便民，遭台北市長柯文哲指為「脫褲子放屁」的政策，但無論如何，目前已箭在弦上，三倍券已運抵全國各地，7月15日起即可正式消費。



除了政府發放三倍券有回饋二千元的優惠方案外，全台多個縣市也推出使用三倍券的方案，不約而同加碼以提高其價值，包括送禮品、汽車等配套措施，即希望吸引民眾在地消費，另不少業者或金融機構更加碼推出多重優惠，像某銀行就有「好康六重送」方案，包括綁定該銀行即可獲300元、早鳥再加300元、新戶可得100元、特店享最高20%優惠及抽汽車大獎等噱頭。

有鐵道迷則在社群分享套利公式，指出用三倍券到台鐵買車票，即購買從花蓮新城到嘉義的三張自強號，一共3006元，用券支付時，只要多付6元，之後即辦理退票，扣掉手續費60元，即可退回現金2946元，扣除用券購票的1006元，可實拿1940元，而其中台鐵還賺了60元的手續費，顯然是皆大歡喜。



為要讓三倍券價值最大化，就是有人無所不用其極，所謂上有政策、下有對策，只要不違法，各出奇招，獲取最大的利益，何樂不為！

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