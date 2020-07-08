才幫慶生完…傳播妹瞞男友到府接客！工程師男客家中「狂扭抽搐」暴斃

▲傳播妹到男客家中服務，施用毒品後身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北一名傳播妹小凡（化名）2019年底幫男友慶生完後，應召到一名工程師阿義（化名）的住處，孰料，2杯毒咖啡包加酒下肚後，竟發狂扭曲身體、不斷抽搐，最後送醫不治。檢警調查，小凡身上有俗稱「超級搖頭丸」的PMMA，依供應禁藥致死罪起訴阿義。

小凡2019年12月間依照應召站的指示，在女公關的陪同下到阿義家中服務，孰料，她飲酒使用了阿義提供的2包毒咖啡包助興後，竟出現不斷扭曲身體、抽搐的情況，甚至還摔落床下，阿義見狀上前卻發現制止不了小凡無意識的舉動，只好趕緊將她送醫搶救，但人仍不幸身亡。

阿義到案時否認有提供小凡毒咖啡包，但女公關的證詞當場打臉他的說法。另外，透過檢驗報告也可知，小凡身上有高濃度的PMMA，阿義的血液、尿液中也有PMMA，檢警在阿義家中也發現未使用完的咖啡包。小凡室友、男友證稱，當天小凡出門前才幫男友慶生完，身體狀況一切正常；男友則是在小凡身亡後，才驚知女友兼職傳播妹。

▲俗稱「超級搖頭丸」的新興毒品PMMA。（示意圖／翻攝台中市太平警分局網站）

檢警透過小凡住家附近的監視器畫面、生前3天的足跡等事證認定，小凡死亡前幾天身體狀況正常，在到阿義家服務前也沒有接其他客人，指出是阿義提供毒咖啡包給小凡，導致小凡死亡的結果，依照供應禁藥致人於死罪將阿義起訴。

據高等檢察署資料顯示，自2018年10月起，法務部法醫研究所就相驗及解剖數件與毒品相關案件，經毒品檢驗結果，發現有多名死者體內被篩檢出含有PMMA（副甲氧基甲基安非他命，俗稱強力搖頭丸）的成分，並截至同年12月止，因施用強力搖頭丸而死亡的案例已多達34件，地點遍及全台及外島，平均死者年齡落在26歲，最年輕的案例為17歲。

▲▼高檢署指出光2019年10至12月就有34人因PMMA喪命。（圖／記者羅志華攝，下同）



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