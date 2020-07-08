微星總經理墜樓今相驗…妻往生室外「低頭拭淚」快步上車！女兒緊牽媽媽手安慰

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

微星科技總經理兼CEO江勝昌7日下午墜樓，全身多處骨折、腦漿外溢身亡！消息一出讓外界震驚，根據警方初步調查，江勝昌近日有在服藥。江妻接獲丈夫死訊痛哭失聲，透露丈夫身體不好，之前有插心導管，持續吃藥中，近期沒有發生口角。檢警8日偕同法醫進行相驗，要釐清江勝昌的確切死因。

▲微星科技總經理兼CEO江勝昌墜樓身亡，檢警今進行相驗。（圖／翻攝微星官網、江勝昌臉書）

回顧整起事件發生經過，微星公司保全人員7日下午2時許執行巡邏勤務時，突然聽見一聲砰然巨響，隨即在公司汽車車道上發現倒臥在地上的江勝昌，當場嚇壞，隨即報警處理。警消人員獲報到場，緊急將人送往醫院，但江仍因傷勢過重宣告不治。

▲微星科技總經理墜樓身亡，今（8日）下午進行相驗。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方在江勝昌的辦公室內發現心臟藥物，進一步調閱監視器畫面發現，案發前江勝昌是獨自一人走上公司7樓，接著便發生悲劇。家屬接到消息後，悲痛著手處理後事，江妻第一時間前往警局說明時痛哭失聲，透露丈夫身體不好之前有插心導管，有持續吃藥治療中，表示近期沒有口角，最後一次看到丈夫是當天早上出門，最近準備搬家，但丈夫生活如常沒有異狀，想不通為什麼會墜樓。

據悉，江勝昌畢業於交通大學電子研究所，曾擔任揚智科技協理，墜亡前擔任微星科技總經理兼執行長，也是董事會的董事之一，在微星工作超過20年。檢警8日偕同法醫進行相驗，約下午1時40分許結束，只見檢警不發一語離開現場，約莫半小時後，《ETtoday新聞雲》記者目擊江妻在往生室外拿衛生紙拭淚，女兒則在一旁緊牽媽媽的手，用英文安慰，接著2人快步上車離去。至於整起事件詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲透過監視器畫面可知，江勝昌獨自一人走上7樓。（圖／民眾提供）

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