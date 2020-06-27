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為了傳播妹…2男LINE起爭執　給教訓「3秒猛刺5刀」檢籲法官從重量刑

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▲男子為傳播妹刺死對方。（圖／資料照）

▲2男為傳播妹LINE群互起爭執　林男找出對方於KTV談判將他刺死遭逮。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園2名林姓男子為了叫傳播妹，在LINE群組互起爭執，26歲的林男找來鄭男並約出對方到KTV談判，2人見到對方後，衝上前各自持刀猛刺對方12刀，致對方失血過多死亡，事後雖向檢方辯稱只是要給對方教訓，但檢方勘驗監視器發現林男短短3秒內即朝對方連刺5刀，手段凶殘，偵結依殺人罪起訴2人，並請法院從重量刑。

檢警調查，26歲的林男和另名林姓男子，兩人因為了叫一名傳播妹，在LINE群組互起爭執，林男遂找了24歲的鄭男，2人約對方於3月8日到桃園一家KTV談判，見到對方後，2人竟衝上前各自持刀朝他猛刺，連一旁友人要勸架也挨了1刀，致對方傷重雖經送醫搶救卻宣告不治。

檢方偵訊時，林、鄭均否認有殺人犯意，分別辯稱「看到死者流血就撤退，且當時只有瞄準對方肚子，沒有殺人犯意」、「是因為死者先攻擊他，2人只是要教訓他」。然檢方勘驗現場監視器，發現是26歲的林男先動手，並用折疊刀朝死者腹部猛刺，短短3秒內就刺了5刀，林男並在鄭男牽制對方時再補刺1刀，見對方癱軟倒地非但沒有救援，鄭還繼續用刀刺對方並毆打頭部。

法醫解剖發現，死者身中12刀，刀刀傷及要害，可見2人下手之重，並非只是「給個教訓」，主觀上應有殺人不確定故意。檢方偵結依殺人罪嫌起訴林、鄭，並請法院審酌2人和死者並無重大仇隙，僅因細故就萌生殺人意圖，手段凶殘，造成被害家屬驟失親人悲痛，應從重量刑。

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