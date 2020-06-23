　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小模毒趴嗨到失神…傳播妹叩密醫打針害命痛哭：只是想救她　下場出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Ｗ飯店郭姓小模。（圖／翻攝臉書）

▲郭姓小模在W飯店毒趴嗨到失神，傳播妹「醬醬」找密醫打針害她送命，北院6/23判醬醬7月徒刑。（圖，／翻攝郭姓小模臉書）

記者羅志華／台北報導

郭姓小模2017年到W飯店，參加「土豪哥」辦的毒趴，狂嗨3天3夜後出現神智不清、甚至痙攣抽蓄等狀況，在場的劉姓傳播妹「醬醬」找來密醫打針，不料小模挨針後重度昏迷、大小便失禁，一行人將她丟包醫院後不治；「醬醬」先前出庭時，痛哭表示「我當下只是想救她」，北院6月23日依違反《醫師法》，判她7月徒刑（超過6月不得易科罰金）。

郭女自2017年12月4日起，參加土豪哥在W飯店的毒趴狂嗨3天，期間不眠不休混用多種毒品，於7日凌晨出現神智不清、胡言亂語、反覆脫衣，甚至全身痙攣等狀況，不料土豪哥等人沒將她送醫，反倒聽從傳播妹「醬醬」提議，找來密醫替郭女打針，但郭女挨針後持續昏迷，一行人便在上午10點將她丟包醫院，急救後仍不治。

參與毒趴的人各被判刑，法院本依《轉讓偽禁藥致死罪》一、二審判土豪哥10年徒刑，但法醫檢驗後，發現導致郭女死亡的毒藥成分，與土豪哥等人所提供的不同，更審改依《轉讓禁藥罪》判土豪哥2年10月，而打針的密醫則判刑9月。

檢方認為，「醬醬」打電話找密醫是共犯將她起訴；醬醬3月31日於北院表示，郭女當時意識不清沒人敢幫忙，淚訴「我只是要救她」，律師則稱醬醬不認識密醫，也搞不清楚他有沒有醫師執照，事後還給了對方2500元車馬費，主張醬醬沒有獲利、也不是共犯。

但法官認為，醬醬與密醫共同犯《醫師法》28條，「未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。」，於6月23日判她7月徒刑。

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
張清芳深夜傳簡訊求助張小燕　嚴厲回覆讓她嚇到了！
撞殺畫面曝光！砂石車「盲彎逆向超車」…騎士噴飛命危
和男友摩鐵開房3天　辣妹躺浴缸暴斃亡
三峽大壩警戒升級！雨狂下…若潰堤「洪水一路淹到上海」　恐怖後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！清潔員撈到旅行袋　打開一見嚇傻

澎恰恰籌錢拍片「遭詐180萬」　首度接受北檢傳喚卻要求改期

卜蜂養雞場爭議不斷！一封信冷回：沒必要召開公聽會…花蓮縣府宣布「撤照」

助收集發票詐領　「SOGO發票貴婦團」種村碧君涉貪判4年

剛獲師鐸獎！國小主任「布置畢典」踩空墜4F亡…臉書曾喊：我是老師我驕傲

撞殺畫面曝光！砂石車舊蘇花「盲彎逆向超車」…騎士噴飛腿扭曲骨折命危

程宇兩度逃死理由曝　性侵後殺人竟然不算「情節最重大犯罪」

卜蜂6處養雞場計畫喊卡！花蓮縣府宣布「一切暫停」…居民提訴求：撤出花蓮

小模毒趴嗨到失神…傳播妹叩密醫打針害命痛哭：只是想救她　下場出爐

炒作天剛公司股票　「世界陳」陳和宗遭判刑4年4月定讞

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！清潔員撈到旅行袋　打開一見嚇傻

澎恰恰籌錢拍片「遭詐180萬」　首度接受北檢傳喚卻要求改期

卜蜂養雞場爭議不斷！一封信冷回：沒必要召開公聽會…花蓮縣府宣布「撤照」

助收集發票詐領　「SOGO發票貴婦團」種村碧君涉貪判4年

剛獲師鐸獎！國小主任「布置畢典」踩空墜4F亡…臉書曾喊：我是老師我驕傲

撞殺畫面曝光！砂石車舊蘇花「盲彎逆向超車」…騎士噴飛腿扭曲骨折命危

程宇兩度逃死理由曝　性侵後殺人竟然不算「情節最重大犯罪」

卜蜂6處養雞場計畫喊卡！花蓮縣府宣布「一切暫停」…居民提訴求：撤出花蓮

小模毒趴嗨到失神…傳播妹叩密醫打針害命痛哭：只是想救她　下場出爐

炒作天剛公司股票　「世界陳」陳和宗遭判刑4年4月定讞

最老的最貴！大安區近8萬棟老屋北市最多　安信建經進駐區域推動危老

27監委有24名與民進黨關係密切　國民黨團：堅決反對！

包裹裡有「濃厚刺鼻噁味」！德國郵局急撤60人　12人狂吐6人急送醫

全球最大的5G產業集聚區　廣東續推新政：開放公共資源投入新基建

「一直打我肚子！」柴柴準備下水「空中划船」　爸爸肚皮無奈被踹踢

國民黨青年部LOGO撞名「KY」潤滑液　網笑翻：難怪人才這麼乾

阿婆「斜眼殺出」插隊結帳！小7店員轉身神救援　孕婦：感恩有你

李婉鈺申請重返民進黨　新北黨部：報請中央黨部核准

2700萬買北市「公設比36.8%」！　他算完臉垮掉：一輩子辛苦錢剩23坪

日職／樂天與火腿6連戰　宋家豪、王柏融上演台灣對決？

社會熱門新聞

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

即／台南關廟民宅惡火　一家六口4死2傷

急跳槽當官　名檢放掉殺人凶嫌趴趴走

獨／健工老闆爆氣轟館長避重就輕：有種承認！

即／苑裡山腳市場深夜大火！48攤位燒毀

嗆小燈泡媽「牠還有2個可砍」…台北女遭起訴

即／南港小模姦殺案　凶嫌程宇二審仍逃死

大溪老街傳槍響！男多處中彈倒臥血泊

台南「蘇大媽」被偷襲巴頭　警嚴禁私刑正義

更多熱門

相關新聞

摩鐵毒趴連3天！辣妹嗨ㄎㄧㄤ暴斃亡

摩鐵毒趴連3天！辣妹嗨ㄎㄧㄤ暴斃亡

鍾姓男子3月間開車載林姓女友人前去汐止一摩鐵開趴，期間林女因同時施用搖頭丸、咖啡包等多種毒品持續3日，開始在浴缸內睜眼傻笑，鍾男見事態不對，起初為避免吸毒被抓只找來友人幫忙，直到見林女情況未有好轉才將她送醫，遺憾經搶救她仍不治死亡。士林地檢署偵結，依過失致死罪將鍾男起訴。

吸毒男「手抹大便」塗警車　朝警吐口水

吸毒男「手抹大便」塗警車　朝警吐口水

鞭炮引燃滿屋「油漆彈」畫面曝！4煞討4千燒掉油漆行　樓上議員服務處也慘了

鞭炮引燃滿屋「油漆彈」畫面曝！4煞討4千燒掉油漆行　樓上議員服務處也慘了

男子安全帽砸派出所　下秒被壓制

男子安全帽砸派出所　下秒被壓制

前蘭嶼分駐所長李哲明毒品走私案2審加重其刑

前蘭嶼分駐所長李哲明毒品走私案2審加重其刑

關鍵字：

Ｗ飯店小模傳播妹毒品土豪哥

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

張清芳投資髮廊擁3豪宅…驚人財力曝光

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面