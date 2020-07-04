雖然四處逃亡…通緝犯念念不忘聽障女友的生日　組團11人開「無聲毒趴」

記者陳雕文／新北報導

新北市林口警方接到線報，發現板橋區一名毒品通緝犯販毒給聽障人士，3日晚間10點多動身前往查緝，到場請屋主協助開門，員警進入室內看到一群無聲的人正在吞雲吐霧，上前準備逮捕時還把他們嚇了一大跳。

▲11人開無聲毒趴，第一時間未發現警方上門，直到被上銬的剎那才嚇一跳。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，39歲姜姓男子（毒品通緝犯）其父母都是聽障人士，自幼深諳手語，很懂得如何跟聽障、聾啞人士溝通，長大後從事賣毒生意，還因此開拓了「另類」市場。

後來姜男為了躲避警方查緝，已經逃亡數個月，但這些日子他仍心繫36歲的王姓聽障女友，知道她生日將至，因此3日晚間約了9名聽障朋友一起到板橋的租屋處，幫女友開毒趴慶生，原以為大家都沒出聲，神不知鬼不覺，沒想到派對開始沒多久就被警方逮捕。

▲國光客運協助載運人犯。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方在桌上發現毒品安非他命2袋（0.21g、0.42g)、吸食器及海洛因香菸，遂將在場11名犯嫌依據毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。而國光客運為感謝泰山分駐所為新北治安的努力，便協助派出所將嫌犯移送至林口警分局集中管理。

林口警分局呼籲，一旦上了癮，吸毒者要面對的不止是身體的損害，最可怕的莫過於既痛苦又冗長的戒毒過程，請勿以身試法！

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