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進包廂10mins…撕爛傳播妹洋裝硬闖！廚師囂張反嗆：要不然娶她　經紀人傻眼

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▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲林姓廚師不但多次騷擾陪酒小姐，還趁機於包廂硬上對方，反嗆經紀人「要不然娶她」。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名林姓廚師2017年8月間前往KTV消費，認識傳播小姐小琪（化名），想私約性交易遭拒，結果事隔20天，他再次到KTV時，不顧小琪表示「工作範圍沒有包含這個」，竟直接扯去小琪的連身短裙洋裝，硬上得逞。事後，經紀人前來接送小琪時，得知狀況後，立刻報警處理。全案歷經一、二審判決後，最高法院日前判林男4年2個月徒刑確定。

判決指出，小琪並無固定於哪間酒店上班，2017年8月29日坐檯認識林男，在這之後林男就時常打電話騷擾她，不斷邀約性交易，全被她拒絕，她表示，因為這些不是她的工作範圍，也不想與林男有任何往來；孰料，同年的9月19日時，兩人再度見面，她才進包廂喝酒約10分鐘，林男就直接撲上，將她的洋裝背面拉鍊扯壞，強行硬上得逞，而經紀人前來接送時，發現她神情有異狀，才帶她就醫並報警處理。

小琪經紀人提到，當時覺得小琪背部肌膚全露出相當怪異，結果詢問後才知道性侵一事，而前往醫院的路上小琪不斷哭泣，他打電話問KTV狀況，店家僅表示不知道、不清楚，進一步聯絡林男，結果林男竟反回一句「無法到醫院說明狀況」，接著再嗆「要不然娶小琪當老婆」、「看多少錢我包紅包給小琪」、「大不了我包6萬紅包給小琪」。

對此，法官勘驗說詞及相關證據，認定林男犯行，而林男雖口口聲聲說「兩人是兩情相悅」，但是通話紀錄卻顯示小琪根本無意發展男女情誼，一切都只是林男想滿足一己私慾。一審台中地院依強制性交罪，判林男有期徒刑4年10個月，二審判4年2個月，案經上訴後，最高法院駁回，全案定讞。

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