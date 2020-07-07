　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

衛生局女員工解剖「父母告性侵」　檢察官親製筆錄...廖男躲鏡頭快閃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市衛生局女員3日墜樓身亡，生前控訴遭前主管、某長照機構前執行長廖姓男子性侵，引發社會關注。林女遺體7日上午在板橋殯儀館相驗，經父母現場提出妨害性自主告訴，由檢察官直接受理，當晚就將廖男列為性侵案被告，通知到警局說明。稍早，廖姓夫妻快步離開警局，未接受訪問。

▲▼廖姓夫妻步出警局。（圖／記者陳以昇攝）

▲廖姓夫妻7日晚間步出警局，全程不發一語，快速衝上計程車。（圖／記者陳以昇攝）

檢警7日前往板橋殯儀館相驗，除解剖釐清林女死因，也受理雙親提出的性侵告訴，並依程序進行性侵案相關採檢。程序完成後，家屬在禮儀公司人員協助下，將遺體及牌位移靈回台中，神情哀傷。

▲新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，家人前往殯儀館。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲檢警相驗林女遺體，家屬前往板殯。（圖／記者陳雕文翻攝）

檢察官受理後，協請死者家屬調查，也將廖男列為性侵案被告，通知到案說明。同日晚間，廖男現身板橋江翠派出所，頭戴鴨舌帽相當低調，由檢察官親自製作筆錄，全程未透過警方。

歷經1個多小時說明，廖姓夫妻離開派出所，面對鏡頭全程不發一語，衝上計程車快速離去。

對此，廖男7日上午委託律師發出聲明，坦承曾與林女交往2年，儘管對不起妻子，但千字文中提及性侵、傷害部分均非事實。他強調，性行為是在你情我願的情況下發生，日常互動如同一般情侶，後來分手雙方糾纏不清、時常爭吵，但他沒有傷害林女，也沒有性侵，盼風波早日平息。

▲▼廖姓夫妻步出警局。（圖／記者陳以昇攝）

▲廖姓夫妻步出警局。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲廖男與林女先前互動密切，多次合影。（圖／翻攝自當事人臉書）

ET快訊
衛生局女解剖「父母告性侵」　前執行長躲鏡頭...搭計程車快閃
暴雨襲！湖北水庫大面積「滑動變形」　2.9萬人緊急撤離
肚子爆痛！14歲妹那邊「魔鬼式閉鎖」…1200c.c.血全塞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾飆破200公里被吊照！台中男借車載妹自撞…「左輪消失」整輛撞成廢鐵

衛生局女員工解剖「父母告性侵」　檢察官親製筆錄...廖男躲鏡頭快閃

蔡英文談司改上火！民團：法律人不要有法律人的傲慢

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

前執行長遭列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

微星總經理墜樓亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原狀況

高雄幼兒園遭控虐童！膠帶捆雙手變「哆啦A夢」　園方曝老師與家長互動關係

監視器畫面曝光！微星總經理走上7樓墜亡…辦公室發現藥物

股東會結束27天…墜樓亡！微星總經理曾喊話「Q2營收」爭商機

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

曾飆破200公里被吊照！台中男借車載妹自撞…「左輪消失」整輛撞成廢鐵

衛生局女員工解剖「父母告性侵」　檢察官親製筆錄...廖男躲鏡頭快閃

蔡英文談司改上火！民團：法律人不要有法律人的傲慢

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

前執行長遭列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

微星總經理墜樓亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原狀況

高雄幼兒園遭控虐童！膠帶捆雙手變「哆啦A夢」　園方曝老師與家長互動關係

監視器畫面曝光！微星總經理走上7樓墜亡…辦公室發現藥物

股東會結束27天…墜樓亡！微星總經理曾喊話「Q2營收」爭商機

微軟Surface Books 3在台上市　Surfece Pro X、Surface Go 2同步亮相

不斷更新／兄弟不放棄！安打串聯追3分　5局桃猿5比3領先

正妹電競選手轉戰直播界！　「亂髮＋素顏」照片曝光嚇壞網：像胖胖的小學男生

曾飆破200公里被吊照！台中男借車載妹自撞…「左輪消失」整輛撞成廢鐵

食藥署砸10億助新冠疫苗研發！減少臨床試驗收案數「仍目標明年Q1上市」

永豐銀首樁綠電交易融資案　開創民間自由交易商機

蔡英文喝斥大法官遭證實　國民黨：她破壞憲政分際應向國人道歉

辜仲諒請U18球員吃牛排　網諷「太寒酸」遭打臉　球員出面回應了

6歲小妹隨白沙屯媽祖進香！背許願卡「保佑我開刀順利」　千人刷爆

衛生局女員工解剖「父母告性侵」　檢察官親製筆錄...廖男躲鏡頭快閃

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

社會熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

闖砂石場撿鋼筋！他被挖土機鏟中「頭頸分離」慘死

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

衛生局女雇員分手導火線曝　執行長曾動粗

擦撞勞斯萊斯！霸氣喊免賠「車主身分曝光」

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

監視器畫面曝！微星總經理走上7樓墜亡

老公夜不歸營　鏡頭直擊他竟進了閨密女星家

台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！

微星總經理墜樓亡！家屬：生前有爭吵

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

相關新聞

前執行長被列性侵被告！檢警通知說明

前執行長被列性侵被告！檢警通知說明

新北市衛生局女員工3日深夜墜樓輕生，生前曾在臉書寫下1539字，控訴遭前主管、某長照機構廖姓前執行長性侵。新北檢方7日晚間以性侵案被告身分，傳喚廖男到板橋江翠派出所說明。

前執行長遭爆「曾被黑衣人痛毆」

前執行長遭爆「曾被黑衣人痛毆」

衛生局女員工墜樓！檢警今相驗

衛生局女員工墜樓！檢警今相驗

前執行長「首發聲明」全文曝光：我被妖魔化

前執行長「首發聲明」全文曝光：我被妖魔化

花蓮台鐵司機性侵案　判刑定讞

花蓮台鐵司機性侵案　判刑定讞

關鍵字：

新北市衛生局女員工性侵執行長

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

3千萬勞斯萊斯撞凹帥喊「免賠」！　陳小菁挺老公

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面