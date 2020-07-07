衛生局女員工解剖「父母告性侵」　檢察官親製筆錄...廖男躲鏡頭快閃

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市衛生局女員3日墜樓身亡，生前控訴遭前主管、某長照機構前執行長廖姓男子性侵，引發社會關注。林女遺體7日上午在板橋殯儀館相驗，經父母現場提出妨害性自主告訴，由檢察官直接受理，當晚就將廖男列為性侵案被告，通知到警局說明。稍早，廖姓夫妻快步離開警局，未接受訪問。

▲廖姓夫妻7日晚間步出警局，全程不發一語，快速衝上計程車。（圖／記者陳以昇攝）

檢警7日前往板橋殯儀館相驗，除解剖釐清林女死因，也受理雙親提出的性侵告訴，並依程序進行性侵案相關採檢。程序完成後，家屬在禮儀公司人員協助下，將遺體及牌位移靈回台中，神情哀傷。

▲檢警相驗林女遺體，家屬前往板殯。（圖／記者陳雕文翻攝）

檢察官受理後，協請死者家屬調查，也將廖男列為性侵案被告，通知到案說明。同日晚間，廖男現身板橋江翠派出所，頭戴鴨舌帽相當低調，由檢察官親自製作筆錄，全程未透過警方。

歷經1個多小時說明，廖姓夫妻離開派出所，面對鏡頭全程不發一語，衝上計程車快速離去。

對此，廖男7日上午委託律師發出聲明，坦承曾與林女交往2年，儘管對不起妻子，但千字文中提及性侵、傷害部分均非事實。他強調，性行為是在你情我願的情況下發生，日常互動如同一般情侶，後來分手雙方糾纏不清、時常爭吵，但他沒有傷害林女，也沒有性侵，盼風波早日平息。

▲廖姓夫妻步出警局。（圖／記者陳以昇攝）

▲廖男與林女先前互動密切，多次合影。（圖／翻攝自當事人臉書）