獨／衛生局女墜樓亡爆案外案！徵信社情人節意外拍到她勾「已婚男長官」

記者陳以昇／新北報導

新北市一間居家長照機構前執行長與前女員工長達近2年的婚外情，女員工則在留下千字文指控遭性侵後墜樓輕生，但執行長妻子早發現2人不倫戀，暗地委託徵信社跟監，意外發現女員工疑腳踏兩條船，也指控女員工臉書貼文「一個人的情人節」根本不是真的，事後對女員工提告「妨害家庭」，但警方還來不及傳她到案，就發生憾事，讓這件輕生案更加撲朔迷離。

▲衛生局女墜亡案，被控性侵的執行長正宮委託徵信社蒐證時，意外拍到她情人節勾已婚男長官（左圖左、右圖右）。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，長照機構廖姓前執行長在2017年間與林姓女員工發展婚外情，這段畸戀持續到2019年11月告終，期間2人分分合合，林女也因此離開長照機構，到新北市衛生局擔任約聘僱人員，但也負責長照業務，仍與廖男藕斷絲連。

根據廖妻指控，她早已察覺丈夫不對勁，委託徵信業者展開調查蒐證，2020年2月14日當天，徵信業者跟隨林女到新北市板橋區一間高級燒肉店，意外拍到林女與另一名男子共進情人大餐，事後2人親密摟肩步行返回林女租屋處，而這名男子則是林女在衛生局的長官。

▲衛生局女墜亡案，被控性侵的執行長正宮委託徵信社蒐證時，意外拍到她情人節勾已婚男長官（左圖）。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

廖妻同年6月看到丈夫手機與林女親密照，他百口莫辯地坦承出軌事實，但解釋感情已逝，已超過半年沒有聯繫，並請求原諒。廖妻想到曾經把林女當成妹妹看待，卻遭背叛，氣憤地到轄區派出所對林女提出「妨害家庭」告訴。轄區警方也依法通知林女前來製作筆錄。

就在警方二次通知她要做筆錄時，林女服務的新北市衛生局接獲檢舉信，指稱她感情複雜，介入同單位一名林姓督導婚姻，單位主管立刻找她約談，林女因此淚灑會議室，面談後獨自跑到衛生局9樓頂寫下千字文，指控廖前執行長對她暴力性侵，才會被迫交往，隨後墜樓輕生身亡。

廖前執行長接獲消息後，難過不已，面對排山倒海的壓力，他先辭去長照機構執行長職務，並透過律師發表聲明駁斥「性侵」之說，強調是兩情相悅自然發生關係，7日下午3時許，他因今年1月間被黑衣人持安帽毆打案到新北地檢署出庭時，更對認出他的記者喊冤：「我沒有性侵她」。

檢警在剖驗林女遺體後，家屬對廖男提告「妨害性自主」，警方目前已先約談衛生局4名員工，7日晚間7時許，廖姓夫妻也在律師陪同下到派出所製作筆錄；但由於林女手機解鎖後，相關通聯紀錄都沒有遭性侵的證據，讓這起案子更加撲朔迷離。

▲前執行長夫妻曾分別提告，衛生局女淚訴遭性侵成玩偶墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

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