前執行長遭列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

▲新北衛生局女員工墜樓輕生，執行長（左）被以性侵案被告通知到警所說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市衛生局女員工3日深夜墜樓輕生，生前曾在臉書寫下1539字，控訴遭前主管、某長照機構廖姓前執行長性侵。新北檢方7日晚間以性侵案被告身分，傳喚廖男到板橋江翠派出所說明。

墜樓案備受社會關注，家屬也正式對廖男提出性侵告訴。為此，檢察官除了請死者家屬協助，也將廖男列為性侵案被告，通知他到警局協助調查，並親自製作筆錄，未透過警方。

▲執行長以性侵案被告到江翠派出所說明。（圖／記者陳以昇攝）

對此，廖男7日上午委託律師發出聲明，坦承曾與林女交往2年，但千字文中提及性侵、傷害的部分均非事實。

他指出，雙方性行為是在你情我願的情況下發生，日常互動如同一般情侶，沒有任何強暴脅迫，儘管2人分手後確實糾纏不清、時常爭吵，但他沒有傷害林女，也沒有妨害自由行為。而網路上流傳的強暴後錄音檔，是他試圖挽留女方、雙方在路邊發生口角的道歉錄音，絕非施暴後的錄音檔，希望風波能盡早平息。

▲執行長下午以傷害案被害者現身新北地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

7日下午，廖男下午以另一件傷害案被害者出庭，也首度親口回應媒體，「我絕對沒有性侵她」。

根據檢警初步調查，廖姓前執行長去年11月份與林女分手，不料今年1月10日傍晚在公司下車時，突然遭一旁埋伏的黑衣男子持安全帽毆打。事後，警方根據安全帽上的DNA，循線查到25歲楊姓男子，並傳喚其到案。

楊男供稱，他沒有打人、也不認識遭毆的廖姓前執行長，當天是將安全帽借給友人。不過，楊男解釋不清是借給誰，供詞前後矛盾，因此訊後遭警方依傷害罪嫌移送。至於兩案有無關聯，仍待檢方進一步釐清。

▲前執行長今年1月曾遭黑衣人攻擊，過程全被監視器錄下。（圖／記者陳以昇翻攝）