　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

毒犯扮香客欲偷香油錢未果被查出毒品　土地公加持警方護治安

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲王姓男子涉嫌到土地公廟行竊香油錢未果，但持有毒品仍被警方逮捕送辦，警方呼籲其他被害人出面指認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓男子涉嫌到土地公廟行竊香油錢未果，但持有毒品仍被警方逮捕送辦，警方呼籲其他被害人出面指認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名王姓慣嫌2016年起，多次扮香客侵入中南部各廟宇竊取香油錢為警送辦，日前故技重施，至台南白河區關嶺里偏遠山區之土地公廟欲行竊香油錢，但來不及偷竊就被警方發現盤檢，王嫌否認行竊，但被查出持有安非他命毒品等，遭逮捕送辦，廟方及民眾對警察高效率辦案說大聲說讚。

▲王姓男子涉嫌到土地公廟行竊香油錢未果，但持有毒品仍被警方逮捕送辦，警方呼籲其他被害人出面指認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市白河分局警方，日前夜間接獲報案，於白河區關嶺里偏遠山區土公廟前有1名形跡可疑男子，原本正在山區執行夜間護果勤務之關嶺所所長鄭忠明等獲報，立即趕赴到場，盤查發現王嫌竟異想天開，把歪腦筋動至土地公身上，利用夜晚天色昏暗之際，先將車輛停放人煙罕至之大凍山停車場，再以徒步摸黑行走前往大凍山前土地公廟，伺機下手行竊。

▲王姓男子涉嫌到土地公廟行竊香油錢未果，但持有毒品仍被警方逮捕送辦，警方呼籲其他被害人出面指認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不料警方迅速到場，王嫌還不及偷竊即為警盤檢，他雖矢口否認不法，但警方仍深入逐一檢視攜行物品， 終於在其車內當場查獲毒品安非他命殘渣及毒品吸食器1組，全案依違反毒品罪嫌法辦。

▲王姓男子涉嫌到土地公廟行竊香油錢未果，但持有毒品仍被警方逮捕送辦，警方呼籲其他被害人出面指認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局指出，轄內名勝古蹟、廟宇林立，各宮廟平日香火鼎盛，部分廟宇安管較鬆，香油錢易為竊嫌覬覦。本次逮捕之王姓犯嫌，因警力迅速到場未及行竊，無積極具體證據將其依竊盜罪究辦，但研判他應涉及類似手法竊案或其他案件，警方呼籲各廟宇如有發生類似香油錢竊盜案件，可與白河分局偵查隊聯繫指認（電話：06-6852080），另外也呼籲民眾發現可疑人物，立刻撥打110報警，白河警方一定迅速到場查處服務。

►票券換幣！

ET快訊
遭3歲男童囚監視器死角施暴14秒畫面曝　女童血染內褲爸心痛
假Coser女大生嗆開告！網爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」
館長聲援吳怡農：目睹星光部隊演習「兇悍真相」　國軍演習與實戰
6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！「3大通路8販售點」一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

毒犯扮香客欲偷香油錢未果被查出毒品　土地公加持警方護治安

免費開班授課！手譯員劉秀緞發尋人啟事　幫聾人暢所欲言

新竹「機機怪客」快樂摩擦！苦主驚見白色黏液　多輛機車受害

牙齒咬合不正影響顏值和自信　如何把握「不拔牙」黃金矯正期

抗高溫！　蘇揆宣布全國中小學裝冷氣拚2020年夏季前完工

太熱！桃園「來鄉下種西瓜」提早半個月採收　義賣鄭文燦種的6顆大西瓜

雲林縣「民安6號」演習　動員400人虎尾高鐵登特區場

東石高中棒球隊經費短缺　建設老董廖敏雄霸氣捐助100萬

「阿斌哥大愛協會」攜手在地企業　連5年捐助百萬助清寒學子

瘋國內出遊登山溯溪　擅進保護區可罰20萬

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

毒犯扮香客欲偷香油錢未果被查出毒品　土地公加持警方護治安

免費開班授課！手譯員劉秀緞發尋人啟事　幫聾人暢所欲言

新竹「機機怪客」快樂摩擦！苦主驚見白色黏液　多輛機車受害

牙齒咬合不正影響顏值和自信　如何把握「不拔牙」黃金矯正期

抗高溫！　蘇揆宣布全國中小學裝冷氣拚2020年夏季前完工

太熱！桃園「來鄉下種西瓜」提早半個月採收　義賣鄭文燦種的6顆大西瓜

雲林縣「民安6號」演習　動員400人虎尾高鐵登特區場

東石高中棒球隊經費短缺　建設老董廖敏雄霸氣捐助100萬

「阿斌哥大愛協會」攜手在地企業　連5年捐助百萬助清寒學子

瘋國內出遊登山溯溪　擅進保護區可罰20萬

印地安人37轟重砲多人聚會沒戴口罩　球團拒絕參加夏訓

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身…「陰陽雙修」N次懷孕墮胎

九州豪雨釀57人罹難17人失蹤！　日本擬指定2020首場「嚴重災害」

私服扁屁但禮服就翹了！楊冪被爆「穿假屁股結果移位」　粉絲傳激短褲圖反駁

貓熊二寶妹黑眼圈長出來啦！　圓圓緊護「仿仔」待母女重逢

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

「代理市政府睡著了？」鳳山火車站工程地嚴重積水…網譏：溼地公園新景點

18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

川普都不能叫大法官去白宮　林為洲：蔡英文道歉！公開談話逐字稿

阿嬤每天找鮮肉人夫到家「幫忙」　正宮發現真相心碎：我怎那麼笨

地方熱門新聞

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

新竹怪客性侵機車　苦主驚見白色黏液

白沙屯媽突煞迴轉進車行！首度駐駕員林

IKEA、新光影城相繼開幕　中壢大江樂見

太熱了！桃園「來鄉下種西瓜」提早採收

屏東男熱昏大鵬灣偏僻處　警巡邏發現送醫

海拔0~3275M　500自行車好手競技奔武嶺

桃園捷運路網2.0　擘劃未來30年願景

蘇揆宣布全國中小學裝冷氣

牙齒咬合不正　把握黃金矯正期

蜜香紅茶評鑑　「紅烏龍茶」參賽被淘汰

廖敏雄霸氣捐助東高棒球隊100萬

酪梨成水果新「綠金」　銀獅農場20年前有先見

苗議員PO爆乳婚紗照　網稱美呆了

更多熱門

相關新聞

荷蘭發現「貨櫃酷刑室」驚悚內裝曝

荷蘭發現「貨櫃酷刑室」驚悚內裝曝

荷蘭國家警察在鹿特丹南方的伍茲種植園（Wouwse Plantage）發現一批可疑貨櫃，其中6個被當作牢房，另外1個被改裝成「酷刑室」，裡面有著加裝綁帶與手銬的牙醫椅，還有鉗子、手術刀、園藝剪等工具。此地據信是犯罪集團用來實施私刑或恐嚇的場所，但在開始使用之前就遭破獲，6名嫌犯也因此落網。

偷車賊騎走機車逛大街還偷香油錢

偷車賊騎走機車逛大街還偷香油錢

女兒吸毒暴斃　母買30包「咖啡」釣出毒販

女兒吸毒暴斃　母買30包「咖啡」釣出毒販

飛機迫降立刻起火　附近「毒卡車」載390kg古柯鹼

飛機迫降立刻起火　附近「毒卡車」載390kg古柯鹼

分屍案主謀嫌AIT不公　法官回嗆

分屍案主謀嫌AIT不公　法官回嗆

關鍵字：

毒犯香客香油錢毒品　土地公加持警方護治安

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／美國正式退出世界衛生組織

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

女大生又脫了！爆乳趴床直播：拯救C圈

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

洗澡感覺有人看！抬頭見7顆毛頭

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面