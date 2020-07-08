毒犯扮香客欲偷香油錢未果被查出毒品　土地公加持警方護治安

▲王姓男子涉嫌到土地公廟行竊香油錢未果，但持有毒品仍被警方逮捕送辦，警方呼籲其他被害人出面指認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名王姓慣嫌2016年起，多次扮香客侵入中南部各廟宇竊取香油錢為警送辦，日前故技重施，至台南白河區關嶺里偏遠山區之土地公廟欲行竊香油錢，但來不及偷竊就被警方發現盤檢，王嫌否認行竊，但被查出持有安非他命毒品等，遭逮捕送辦，廟方及民眾對警察高效率辦案說大聲說讚。

台南市白河分局警方，日前夜間接獲報案，於白河區關嶺里偏遠山區土公廟前有1名形跡可疑男子，原本正在山區執行夜間護果勤務之關嶺所所長鄭忠明等獲報，立即趕赴到場，盤查發現王嫌竟異想天開，把歪腦筋動至土地公身上，利用夜晚天色昏暗之際，先將車輛停放人煙罕至之大凍山停車場，再以徒步摸黑行走前往大凍山前土地公廟，伺機下手行竊。

不料警方迅速到場，王嫌還不及偷竊即為警盤檢，他雖矢口否認不法，但警方仍深入逐一檢視攜行物品， 終於在其車內當場查獲毒品安非他命殘渣及毒品吸食器1組，全案依違反毒品罪嫌法辦。

白河分局指出，轄內名勝古蹟、廟宇林立，各宮廟平日香火鼎盛，部分廟宇安管較鬆，香油錢易為竊嫌覬覦。本次逮捕之王姓犯嫌，因警力迅速到場未及行竊，無積極具體證據將其依竊盜罪究辦，但研判他應涉及類似手法竊案或其他案件，警方呼籲各廟宇如有發生類似香油錢竊盜案件，可與白河分局偵查隊聯繫指認（電話：06-6852080），另外也呼籲民眾發現可疑人物，立刻撥打110報警，白河警方一定迅速到場查處服務。

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