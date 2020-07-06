永和分屍案主謀嫌AIT不公　法官嗆：我不是美國國會議員

▲永和分屍案主嫌孫武生。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年8月間的加拿大籍男子顏柏萊遭殺害分屍案件，主嫌美籍男子孫武生（本名：Mayer Oren Shlomo）一審遭判無期徒刑。案件上訴二審後，高等法院6日開庭審理。孫武生開庭時抱怨美國在台協會(AIT)不公平，但法官曾德水回嗆：「我是中華民國法官，不是美國國會議員。」

本案發生於2018年8月22日，永和新店溪畔遭人發現一具無頭男屍，前臂、小腿都已被肢解，警方獲報後封鎖現場，並從死者愛犬得知死者為43歲的加拿大男子Ryan（中文名：顏柏萊）。警方進行調查，認定本案可能為毒品糾紛，因此鎖定主嫌為以色列裔美籍男子Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），外號「OZ」，共犯為非裔美籍男子Bent及台籍男子吳宣，但孫武生早已出境抵達菲律賓。

經過司法互助後，孫武生在隔月就被從菲律賓押解回臺。檢警最後查出，孫武生與顏柏萊共同販毒，並請Bent、美籍共犯何傑生（本名：Hobbie Jason Eugene）及吳宣等人加入運毒行列，但顏柏萊因遭查獲持有大麻，有意淡出；孫武生因此認定顏柏萊是警方線民，恐危及販毒生意，萌生殺意。最後夥同Bent等人，共同誘殺顏伯萊。檢方提起公訴，一審將孫武生判處無期徒刑、Bent判刑12年6月、Hobbie判刑1年6月、吳宣判刑6月。

案經上訴，高等法院先前開庭時，孫男多次在庭上與受命法官曾德水交鋒。他首度開庭時，就說當天為猶太安息日，法官應該尊重他的權利，不應該開庭；當時曾德水不理會，回嗆：「媽祖生日我都加班到晚上9點」，照常開庭。

而本案6日再度開庭審理，由於孫男具狀主張，美國在台協會(AIT)提供其餘被告相關事證給法院，卻沒提供他需要的證據，希望法院調查。曾德水對於他具狀抱怨的內容，還是不理會，當庭訓斥孫男：「我是中華民國法官，不是美國國會議員。」孫男聽聞後，也不表示意見。全案庭訊結束後，擇日再開庭。