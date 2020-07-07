母親的復仇！20歲愛女體內「多毒品反應」暴斃　微信臥底釣出毒販

▲吸食PMMA後會神智不清、全身抽搐，甚至大吼大叫、手腳亂踢，致死率極高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

20多歲羅姓女子去年12月連3天四度向薛姓男子購買毒品咖啡包，最後一次交易完隔日就在家中暴斃，體內驗出多種毒品反應。羅母事後透過女兒微信帳號發現是薛男販毒，協同警方假裝再買30包毒咖啡包，成功釣出薛男。

根據《聯合報》報導，24歲薛男在去年12月10至12日間四度用微信聯繫羅女，以每包500元左右的價格販賣15包毒品咖啡包給羅女，其中含有高致死率的甲氧基甲基安非他命（PMMA強力搖頭丸）成分，另外還轉讓一支K他命香菸。

羅女同月13日凌晨4時左右在家中房間暴斃，檢方相驗在她體內驗出多種毒品反應，並在房間查扣拆封、未拆的毒品咖啡包。

羅母事後在女兒手機微信帳號內發現先前和薛男的對話紀錄，確認就是薛男販賣毒品。警方要羅母佯裝成女兒，用原微信帳號聯繫薛男，並佯稱用1萬5000元買30包咖啡包，還要求薛送一支毒香菸。

沒起疑心的薛男向綽號「胡迪」的男子拿毒品後便前往羅女住處交貨，結果被警方當場逮捕，查扣K他命1包、毒咖啡包2包。薛男坦承賣毒給羅女，供出咖啡包來源，檢方也查出羅女四度轉帳到薛男帳戶，士林地檢署依販賣毒品罪嫌起訴薛男。