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熊本模範夫婦受困　他把「救命繩」綁妻子手上...自己被泥流沖走

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▲▼熊本,九州,暴雨,撤離。（圖／路透）

▲日本熊本豪雨成災。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本九州受到梅雨鋒面影響，連日降下破紀錄的豪雨，其中熊本縣的災情最為嚴重。根據NHK報導，居住在熊本縣的81歲男子井上三郎和妻子節子在4日受困在大水中，鄰居拋來繩索救援，他選擇讓妻子先走，將繩子綁在妻子手上，自己卻被滾滾泥流沖走，成為此次天災的罹難者。

據報導，豪雨已經造成57人死亡、2人無呼吸心跳，還有12人下落不明。日本警方夥同自衛隊員、消防部門持續搜索並確認災情中。

井上三郎和節子在當地是有名的模範夫妻，待人敦厚。在4日上午9點左右，原本2人見情勢不對要出門避難，但球磨川卻已經氾濫，受困在大水之中，此時鄰居拋來繩索救援，井上三郎選擇讓節子先走，自己卻等不到下一次的救援而身亡。

日本氣象廳指出，九州日田市截至7日中午的24小時降雨量達到497.0毫米，刷新當地歷史紀錄，在大牟市、山鹿市和長崎市截至7日早上的24小時降雨量也超過了400毫米，並向熊本、鹿兒島、福岡、佐賀和長崎5縣發布最高層級的大雨特別警報。

日本當局緊急撤離140萬人，投入救援的自衛隊隊員規模也從1萬人增至2萬人。首相安倍晉三在7日的對策總部會議上指示緊急災害對策總部對於「特殊緊急災害」的認定，以便採取進一步的行政措施和重建受災戶的生活。

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