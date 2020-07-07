2020南韓人身分認同調查　7成年輕人認為「朝鮮不屬於南韓領土」

▲2018年平昌冬奧南北韓雖然持半島旗同時入場，但是7成年輕人其實認為北韓人是外國人。 （圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

2020南韓人對於身分認同與領土認同，有了顯著的變化。民調顯示，在國土範圍認同的選項中，分成「朝鮮半島與滿州」、「朝鮮半島」、「南韓」三個選項，其中朝鮮半島與滿洲的認同度最低，國土範圍為南韓的認同度最高，其中有7成年輕人認為，朝鮮（北韓）不屬於南韓領土。

根據南韓媒體《中央日報》報導，90.2%的應答者認同「大韓民國（南韓）和朝鮮民主主義人民共和國（北韓）在現實中是兩個完全獨立的國家」，比2005年的77.7%增加了12.5%。

對於領土範圍的認同部分，「朝鮮半島與滿州」5.7%-13.1%認同度最低，比2005年的19%-29%下降近10%。認為南韓領土僅局限於「南韓地區」的佔絕大多數，在年齡為20多歲的受訪者中，有73.0%的人認同這個答案，比2005年的36.7%增加1倍，其他年齡選擇「南韓地區」的比例也高達54.0%-66.0%。

▲南韓人的領土認同，多數還是認為侷限於南韓地區。（圖／《ETtoday新聞雲》）



對於與朝鮮（北韓）的關係認同度，選項有「一家人」、「兄弟」、「鄰居」、「別國」、「敵國」，認為朝鮮（北韓）是「一家人」的受訪者比例從2005年的30.5%下降至2020年的13.9%，選擇「敵國」的人則在同一時期從8%上升至19.1%。

另外，不同年齡層的應答者對朝鮮（北韓）表現出了不同認識。20~30歲年輕人對朝鮮（北韓）的負面印象比例達到45.7%，比例最高；40幾歲、50幾歲受訪者負面印象較低，為31.2%；60歲以上老年群體對朝鮮（北韓）的負面認識比例與年輕群體相似。20多歲群體中把朝鮮（北韓）當成「別國」的比例最高為24.4%，40幾歲、50幾歲群體則傾向於把朝鮮（北韓）當作兄弟22.7%。

另外，有90.2%受訪者認為朝鮮（北韓）不會棄核，46.5%的受訪者表示南韓應保持目前向朝鮮（北韓）提供經濟援助的力度，比例最高。