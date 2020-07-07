盧溝橋事變83周年　國民黨譴責民進黨政府選擇忽視「令人心痛」

▲盧溝橋事變7日滿83年。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

今天是77盧溝橋事變83年周年，國民黨7日在臉書不僅譴責執政當局對於這起「中華民族史上對於戰爭最殘酷的記憶」選擇忽視遺忘，令人痛心，也呼籲民眾不但要用記憶追朔過往、用歷史彰顯和平的可貴。

國民黨指出，民國26年7月7日晚間，駐北平盧溝橋外宛平縣的日軍藉口演習中士兵失蹤，要求入城搜查。國軍第二十九軍宋哲元將軍斷然拒絕。引發日軍砲擊，國軍奮勇還擊，是為「盧溝橋事變」。此後1個月內，日軍攻陷北平、天津，對日抗戰全面開打，「這是我們國難的開始，更是中華民族史上對於戰爭最殘酷的記憶」。

國民黨表示，民國34年9月9日，日本中國派遣軍總司令官岡村寧次，向何應欽將軍正式遞交「向中國戰區投降降書」。其中第二條：「聯合國最高統帥第一號命令規定「在中華民國（東三省除外）台灣與越南北緯十六度以北地區內之日本全部陸海空軍與輔助部隊應向蔣委員長投降」，直接彰顯日軍投降對象，以及他們在對日抗戰的貢獻。

「當對岸積極搶奪對日抗戰歷史詮釋權的同時，我國官方對於盧溝橋事變卻選擇忽視遺忘，令人痛心」。國民黨認為，對日八年抗戰，不但是國家的傷痛，民族的哀嘆，更是人類史上無法忽視的悲劇，民進黨政府選擇不聞不問的作法，直接斬斷國家的歷史，更是刻意遺忘戰爭的殘酷。

國民黨呼籲，在83年後的今天，我們不但要用記憶追溯過往、用歷史彰顯和平的可貴，更要從中學習成長，用以追求國家發展、民族壯大、更要以和平永續為目標，繼續打拚。

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