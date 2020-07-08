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新竹「機機怪客」快樂摩擦！苦主驚見白色黏液　多輛機車受害

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▲▼新竹「機機怪客」快樂摩擦！苦主驚見白色黏液　多輛機車受害。（圖／翻攝自臉書社團／新竹爆料公社）

▲新竹一名男子四處猥褻機車，有多輛機車受害。（圖／翻攝自臉書社團／新竹爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹火車站近日出現一名「戀機怪客」，隨機用生殖器磨蹭機車，還會變換體位，露出享受表情。有網友目擊錄下全程，將影片PO到臉書，呼籲新竹鄉親留意自身機車，因為已有受害者出現，牽車時務必注意有無「異常黏液」。

有網友在「新竹爆料公社」匿名貼出影片，從中可見一名體型壯碩的光頭男子來回張望，見四下無人，竟掏出生殖器開始磨蹭座墊，不斷擺動下體，露出一臉滿足的神情，讓原PO目擊後超崩潰，忍不住直呼「快給我放開那台機車！」

原PO表示，該名男子「雞雞磨機機」，不停用生殖器磨蹭座椅、手把和車殼，還會變換體位，看起來完全不痛，還一臉享受，「大家不妨用辣椒塗車身，形成辣味保護膜，讓他雞雞辣到掛急診，請分享轉發給你身邊常在新竹市區停機車的親友留意。」

原PO指出，目前已經有苦主受害，有一位車主將愛車停在民族路某商旅旁巷子，結果7日牽車時發現上面有「異常豆漿和黏液」，呼籲新竹鄉親牽車前仔細檢查，先清潔手把或椅墊，因為此人可能是蓄意犯案，非智能障礙者，「他下手前還懂得要閃人躲人，甚至東看西看。」

▲▼新竹「機機怪客」快樂摩擦！苦主驚見白色黏液　多輛機車受害。（圖／翻攝自臉書社團／新竹爆料公社）

▲男子閉目上仰、嘴巴微張，露出滿足神情。（圖／翻攝自臉書社團／新竹爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「台灣人無奇不有」、「機車墊不是很熱嗎～火燒雞」、「噁到爆！害我一直乾嘔」、「原來機車墊還能去腫消硬，著實讓廠商始料未及」、「我車今天才被肛」、「我到底看了什麼」、「難怪那麼多人座墊都被刮破，原來是這隻小Ｏ怪搞的」。

東門派出所所長吳俊明表示，目前尚未接獲民眾報案，已派員調閱附近監視器，但不確定發生時間，還請目擊民眾聯絡告知、提供線索，以利後續偵辦。

對此，原PO也進一步補充，「事件發生在7日早上10點20分到11點之間，再麻煩所長協助，早日追查到此變態，讓市民能夠安心，也讓機車不要再受到Ｏ淫，感謝所長。」

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