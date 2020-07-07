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前執行長「首發聲明」全文曝光！談衛生局女墜亡：我被妖魔化…否認性侵

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▲▼新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許墜樓亡，而她生前曾在臉書發表一篇千字文，透露自己遭前同事、某醫療機構執行長性侵、欺騙等，引發社會關注！該名被控長照機構執行長目前已遭解職，7日他委託律師發出聲明，坦承曾與林女交往2年，但千字文中提及性侵、傷害的部分均非事實。

前執行長表示，雙方發生性行為全在你情我願的情況下發生，日常互動就跟一般情侶一樣，沒有任何強暴脅迫的情況發生，2人分手後確實糾纏不清、也時常發生爭吵，但他沒有傷害林女，也沒有做出妨礙自由的行為，至於流傳的強暴後錄音檔也跟事實不符，是他試圖挽留女方，後來在路邊發生口角的道歉錄音，絕非施暴後的錄音檔，也希望風波能在這篇聲明發布後平息。

聲明全文曝光：

一、本律師為代當事人廖泰翔先生提出聲明。

二、 廖泰翔先生聲明如下：

（一）本人對於近日媒體報導林女士發生墜樓之事件，感到萬分哀痛與遺憾。

（二）然林女士於其臉書社群所發表之文章，其中或有影射曾遭本人推拖拉打、勾著脖子掩著嘴拖回房等疑似強暴行為或其他隱喻、暗示本人有違反其意願或傷害之行為等情，本人特聲明，此均非屬事實，雖然俗稱人走為大，然林女士生前因我等間感情與分手等糾葛，心生不滿下在臉書所留下片面之文字，致使本人於林女士走後形同百口莫辯，甚而在林女士友人與部分有心人士刻意扭曲、變造故事或恣意抨擊，企圖引導輿論方向，致使媒體報導與網路言論有所議論，妖魔化本人，更有將林女士之墜樓歸咎於本人有上開不存在之強暴行為所致，波及本人服務之機構與本人之配偶與家庭，本人深感遺憾，並對受影響之配偶、單位與同仁表達深切自責之意。但此等惡意扭曲之行為，實亦非民主與法治社會所應縱容。

（三）本人與林女士曾交往近二年期問，交往原因並非部分網路人士所編造有利用職權、上下部屬關係或有強暴之行為，均係成年人間你情我願下所發生。林女士與本人間日常生活及約會互動等，均與一般情侶關係無異，實無任何強暴脅迫等的行為。惟雙方分手後，因牽涉本人原已有家庭及情感難以割捨等問題，致使雙方間糾葛不清，但本人亦無任何傷害或妨害自由行為。網路上有心人士散播乙段有關本人打電話給林女士之通話片段，該段錄音亦係雙方分手後本人於路上尋找林女士試圖追挽，遭林女士拒絕，雙方於馬路上發生口角，事後本人於情緒激動下致電林女士時所言，絕非部分網路人士所臆測係本人強暴後之道歉錄音，此與事實全然不符，上開錄音及本人與林女士間日常相處情形，相信於司法機關檢視林女士遺物及調取相關事證資料後，當可還本人清白。另昨日(7/6)晚間開始，亦有部分媒體對此有還原事實之報導，本人對此亦深表威激之意。

（四）本次事件之男女情感糾葛，因涉及道德問題，對因此所生之紛擾，本人自當承擔之。媒體報導及部分網路輿論意見對於本人行為之臆測、不實指控，甚至是誣蔑詆毀等言論，本於民主社會與言論自由，本人均可理解。惟懇請各界於本件聲明書發出後，即停止一切不實傳聞，避免再以訛傳訛，反傷害無關人士。本事件既經媒體報導稱司法機關已在調查，即應静待司法機關之調查結果。如有需要，本人亦將積極配合司法機關調查，並提供相關資料，以釐清事實。另對於部分有心人士，如仍一再刻意捏造、編造故事，以損害本人、配偶、家庭、服務單位與同仁為目的者，實已超出民主社會與法治所應容許範圍，本人自將委請律師循法律途徑依法處理。

（五）最後，本人謹對林女士之家屬表示最深的關心與慰問之意，並對受本次事件影響之無關人員，表達歉意與不捨，並望此事有關媒體報導與議論能儘速平息，使相關人員回歸正常生活。

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執行長首度發公開聲明！　認了和墜樓女員工交往2年
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