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獨／前執行長遭爆「曾被黑衣人痛毆」！下午現身新北檢　親口回：我沒有性侵她

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記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許墜樓身亡，生前還在臉書發表千字長文，透露自己遭到前同事、某醫療機構前執行長性侵、欺騙等，引發輿論關注。《ETtoday新聞雲》記者掌握，該名前執行長今年1月份時在新北市遭到黑衣人痛毆，今（7日）下午3時許，前執行長為本案前往新北檢開庭，僅簡短回應「我沒有性侵她」；但該起新北市毆打案是否與林女輕生有關，目前仍還有待釐清。

▲▼新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲林女控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

檢警初步調查，廖姓前執行長於2019年11月份與林女分手，2020年1月10日傍晚6時，廖男自長照機構開車離開，並返回辦公室，不料才剛走下車，突然就有名黑衣男子衝出，手持安全帽朝著廖男猛K，得手後隨即逃離現場。

雖然打人的黑衣男子不見蹤影，但當時被當作武器的安全帽掉落在地，事後警方經過檢驗，發現安全帽上有一名25歲楊姓男子的DNA，立即循線傳喚其到案。但楊男供稱，自己根本沒有打人、也不認識遭毆的廖姓前執行長，當天自己是將安全帽借給友人，但對於該名友人到底是誰，楊男卻又解釋不清，因此訊後遭到警方依傷害罪嫌移送。

今（7日）下午，廖姓前執行長前往新北檢為此案開庭，《ETtoday新聞雲》記者見他到場立即上前，但廖男對案情三緘其口，僅簡短回應「我沒有性侵她」，而這也是廖男首次正面、親口否認並未性侵林女。

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▼執行長現身新北地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼執行長現身新北地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

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