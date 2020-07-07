疑工讀妹勾搭老公！民宿闆娘「標帳號」PO文狂酸：年紀可當女兒...代價15萬

▲女子與丈夫經營民宿，認為來打工的女大生介入婚姻當第三者，氣得於臉書「指名道姓」PO文謾罵，結果遭到判刑。（示意圖／與當事人無關／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

屏東一名任職科技業經理的楊姓女子2017年間與丈夫經營民宿時，認為丈夫與自家工讀生小花（化名）有一腿，一氣之下於臉書PO出多篇貼文謾罵，並公開標記小花的臉書帳號、出生年月日、教育等個資全曝光，小花見狀隨即報警提告。對此，高雄高分院審理後，判楊女5月徒刑，得易科罰金15萬元，全案可上訴。

判決指出，楊女的臉書貼文中曾寫下，「諷刺的是，可以不辭辛勞到各個車站（屏東、潮州、林邊、鳳山、高雄. . . ），台南，至新竹湖口到墾丁親自接送XX，而且偶然一兩次的親子接送是用貨車並將小孩置於駕駛座載回，載XX則是各種形式周到的接送。」、「實質上民宿都是小依夫妻打理，上架訂房網站行銷，假借XX是民宿工讀生的名義掩人耳目，實則偕同XX到處去玩樂遍及墾丁. . . 等，在外行為不檢點，. . . 」、「值得一個父親為孩子說謊，一個孩子來到這世界上，她的爸爸盡責的只會說，我每天都有想女兒，實則都在照顧19XX /X/XX ○○大○○系，年紀可以當她女兒的XX小姐」等文字。

楊女辯稱，貼文的出現是因為帳號遭盜，再改稱當初會PO文，只是想紀錄給自己看，作為侵犯配偶權提告的memo，結果她三度更改說詞，又改口說那些貼文是丈夫的作為，並非她自己上傳的。

不過法官勘驗貼文、相關說詞後，認為楊除了無證據證明帳號遭盜，其丈夫更不可能PO出不利於自己的貼文，一審屏東地院認定楊女違反個資法，足以損害小花名譽，判5月徒刑，得易科罰金15萬元，案經上訴二審後，高雄高分院駁回，維持原判，全案可上訴，而目前楊女與丈夫已於此事件後離婚了。



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