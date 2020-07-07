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高雄幼兒園遭控虐童！膠帶捆雙手變「哆啦A夢」　園方曝老師與家長互動關係

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▲▼高雄幼兒園遭控虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄幼兒園遭控虐童。（圖／記者許宥孺翻攝，畫面經變色處理）

記者許宥孺／高雄報導

高雄幼兒園又傳出疑似虐童！國民黨高雄市議員邱于軒接獲家長陳情，指出林園區某間幼兒園老師以膠帶纏繞小朋友的雙手，捆成了「多拉A夢」般的圓型雙手，甚至還辯解說，這是正向省思。記者走訪幼兒園，執行長認為這名老師最大的問題，就是和家長長期溝通不良；不過也有家長替幫老師說話，表示曾聽說老師風評不錯。

高雄市議員邱于軒7日在議事廳內播放2名小朋友示範老師以膠帶捆手的情形，影片中還描述，誰因為沒有寫功課所以被膠帶綁起來，此外還有拉頭髮、捏臉頰、掐脖子、上課不讓孩子上廁所，甚至還跟孩子說：「你沒人愛，沒人要！」等語，有家長控訴，孩子回家會有做惡夢、磨牙、哭鬧狀況。

▲市議員邱于軒爆幼兒園疑似虐童 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲市議員邱于軒爆幼兒園疑似虐童，以膠帶綑綁小朋友雙手。（圖／記者洪靖宜攝）

▲市議員邱于軒爆幼兒園疑似虐童 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者走訪幼兒園，幼兒園執行長表示：「接獲家長反映後，第一時間已經詢問過老師，老師也已經沒有來上班了，休息3個多禮拜，據了解，他跟家長的陳述是有所出入的，他其實是用膠布黏著手指頭而已，不是所謂的綑綁，小朋友有些行為是不適當，那我們又不能做體罰，所以就是要想辦法，因為如果他的手去傷害別人的話，是有問題的，對別的小孩也會有傷害，老師就會用其他方式去處理。」

「他最大的問題是跟家長溝通不良！」幼兒園執行長進一步指出，「因為他沒有立即跟家長說，是怎麼處置這些事情，我們的主管機關包含教育局、社會局都已經介入在調查，我們所能提供的，也都已經提供了。」執行長表示：「家長可能累積到一個程度才講出來，所以我們不曉得要去調哪一個時間點的監視器，而且我們監視器只有保存10天時間。」

而對於家長控訴不讓孩子上廁所，執行長也替老師緩頰，表示離下課時間只剩下2分鐘，在3至5歲階段，小朋友剛好在戒尿布期，會有想上廁所的慾望，「他們不太知道怎麼拿捏，我們也會開始訓練小朋友這個部分，但也不是說不讓小朋友上廁所，大約半小時就會全部帶去上廁所，那老師是認為，因為剩1至2分鐘，就讓小朋友忍一下」。

有家長表示，沒有聽說幼兒園老師有不當管教狀況，也聽說老師風評不錯。另有家長看到記者到場採訪，還特別上前詢問，是採訪什麼議題？不過聽聞到是關於議員質詢關於幼兒園不當管教，反應相當訝異，直呼：「沒有耶！我們的都照顧得很好耶！我們有2個在這邊。」

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