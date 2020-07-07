快訊／高雄出現今年第2例日本腦炎！旗山男「抽搐+意識狀態改變」住院治療中

▲高雄市衛生局7日公布轄內第2例本土日本腦炎確診個案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局7日新增1例日本腦炎確診病例，為高雄市第2例日本腦炎確診患者，個案為50多歲男性，居住於旗山區，近期無國外旅遊史及疫苗接種史，6月28日開始有發燒症狀，6月30日開始出現抽搐、意識狀態改變等症狀而被家人送至醫院就醫，7日經疾管署綜合研判為本土日本腦炎確診個案。

高雄市衛生局指出，個案與太太同住，工作地為自家住宅，主要活動地以住家為主，同住家人目前無疑似症狀。個案於6月28日開始有發燒症狀，30日開始出現抽搐、意識狀態改變等症狀而被家人送至醫院就醫，7月2日因持續發燒、症狀未改善而轉至他院治療，7月3日通報為疑似日本腦炎，7月7日經疾病管制署綜合研判為本土日本腦炎確診個案。

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▲衛生局緊急對個案住家進行病媒監測。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，已針對個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查，另於住家附近的豬舍內懸掛捕蚊燈等防治措施，針對個案可能感染地點警戒範圍內，執行水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險場域進行病媒蚊幼蟲監測工作，同時加強附近醫療院所通報警覺度、社區衛教宣導及適齡兒童之疫苗催種工作，嚴防疫情蔓延擴散。

依據疾病管制署監測資料顯示，截至目前，本市日本腦炎確診2例(去年同期4例)、全國9例(去年同期13例)。衛生局提醒，日本腦炎病媒蚊幼蟲主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，應儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。