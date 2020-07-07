使用三倍券也要「趨吉避凶」？　朱學恒：「這樣」最好用

▲朱學恒在直播中聊三倍券使用方法。（圖／翻攝朱學恒臉書）

政治中心／台北報導

首波三倍券預訂日期截至7日為止，已多達652萬人預購，其中選擇領取紙本券的民眾約佔81％，宅神朱學恒7日凌晨在臉書開直播大談三倍券該如何「趨吉避凶」，朱學恒提到「在郵局上班的員工趕快請假、趕快辭職，否則會被活生生操死。」

朱學恒批判三倍券等同於「三倍工作壓力的券」，網友則是回應「三倍券就是三倍的幹」、「香港朋友都拿到一萬港幣的紓困了，台灣為了拿2000台幣感覺好辛苦」。朱學恒大談「趨吉避凶」最好的辦法，就是人多的地方不要去，且找尋可以找零的店家使用，或是與家人的三倍券一同集合使用。

朱學恒說，由於民眾多選擇紙本三倍券，所以預購期數臨時增加，緊急增列下一波7月8日至12日間的預定時間，為了避免預購跟領取排隊人潮，朱學恒也建議大家千萬不要在發行前的15~20天內搶領三倍券，不僅浪費自己時間也浪費別人的時間。

朱學恒也提醒民眾要小心詐騙簡訊，指訂購完成後，若出現三倍券的確認簡訊，千萬不要理會，因為這是近日常見的詐騙手法，目的在於竊取個資，民眾完成預購後，並不會傳送訊息要求再次填寫個人資料，而是會在7月11日至12日，寄發領取三倍券的提醒通知。