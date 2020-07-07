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台東縣政府推13場次「揪甘心電影院」　讓長輩回味青春

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▲▼ 台東縣政府推13場次「揪甘心電影院」，讓長輩回味青春 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲台東縣政府推13場次「揪甘心電影院」，讓長輩回味青春 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣幅員遼闊，許多偏鄉的長輩少有機會到市區走動，台東縣政府為營造友善高齡城市，推展社會關懷，促進長輩社會參與，並讓長輩能有機會瞭解施政現況，於7月至9月的每週2，規劃辦理「揪甘心電影院-長者看電影(齡)距離暨縣政業務宣導活動」，讓長輩參與電影休閒活動，回味青春，並藉由縣政精選影片的宣導，讓長輩瞭解縣府施政成果。

台東縣長饒慶鈴指示社會處規劃辦理13場看電影活動，原定2月起辦理因受疫情影響延期。台東一直為零確診縣市，現疫情趨緩，整體活動於7日起復辦。饒慶鈴表示，據點長輩風塵僕僕來市區，除電影的視聽饗宴外，特別安排爆米花套餐，讓長輩看電影時回味青春，有更深的感受，活動午餐也精心安排，提供安全有機、美味健康的漢堡、三明治、壽司、披薩等，讓據點長輩有快樂且難忘的一天！

▲▼ 台東縣政府推13場次「揪甘心電影院」，讓長輩回味青春 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

社會處表示，台東全縣74個社區照顧關懷據點，自7月7日起至9月29日止(每週2)計13場次辦理「揪甘心電影院-長者看電影(齡)距離暨縣政業務宣導活動」，活動感謝台東縣寶桑教育基金會、波波投幣式洗衣公司、台東聖母健康農莊、娜魯灣通運公司、台東秀泰影城等民間單位提供資源與協助，讓長輩走出家門及社區，生活更加健康幸福。
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