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唐寶寶學會用三倍券　最想買頂遮陽帽送父親

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唐寶寶學會用三倍券　最想買頂遮陽帽送父親（圖／唐氏症基金會提供）

記者廖明慧／綜合報導

「振興三倍券」今起開放預購。這項對身心障礙者陌生的事物，唐氏症基金會特別在各服務機構教導學員如何正確使用三倍券；有體貼的唐寶寶更分享要用三倍券買頂帽子給爸爸遮陽當作父親節禮物。

針對三倍券開始預購，唐氏症基金會則在辦理的小作所、庇護工場教學員如何正確使用三倍券。對於服務對象來說每次的購物都得經過反覆的練習，由於學員認識的數字不多，教導使用三倍券得以顏色來告知學員們面額，像是三倍券綠色的是200元、咖啡色的是500元；接下來還得學習簡單加減算數，以及購買商品時如何表達與店員進行互動，經過重重關卡才能完成對我們來說相對簡單的使用三倍券。

在教導的過程中，對於三倍券服務對象均感到新鮮、期待，熱烈討論著拿到三倍券後要購買什麼商品。其中有名唐寶寶平時很怕熱，在爸爸每天早上都會頂著大太陽帶他「上班」下，想到即將到來的父親節，他想用三倍券購買一頂帽子給爸爸遮陽，當作父親節禮物。

今年受到武漢新冠肺炎的衝擊，使得許多社福機構捐款減少。雖然唐寶寶依然堅守崗位辛勤工作著，但卻面臨銷售業績比去年同期少3成，甚至還發生禮盒被退訂2000盒的挫折。今天起開放預購的三倍券，政府為鼓勵民眾發揮愛心協助社福團體，除了能把實體券捐給社福團體外，也開放民眾以線上捐款的方式發揮愛心。

為鼓勵民眾用三倍券支持唐寶寶，唐氏症基金會宣布推出三倍券捐款方案，捐款滿500元，可獲得唐寶寶練習皂2顆，陪伴唐寶寶一同成長學習；捐款1000元可獲得花鳥手工皂禮盒，和唐寶寶一起關注自身健康；捐款達3000元則可獲得價值1180元的唐寶寶手作肥皂、餅乾多樣精選商品，等同以1000元獲得1180唐寶寶的商品，還能再捐款幫助唐寶寶。

唐寶寶學會用三倍券　最想買頂遮陽帽送父親（圖／唐氏症基金會提供）

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